Jorge Brito expresó su optimismo por el futuro de la Argentina y dijo que Alberto Fernández "va por el camino correcto"

Jorge Brito, el dueño del mayor banco privado del país, el Macro, asegura que fue "perseguido" durante el gobierno de Mauricio Macri

Jorge Brito, el dueño del mayor banco privado del país, el Macro, asegura que fue "perseguido" durante el gobierno de Mauricio Macri y evalúa más grave la exacerbación de la grieta que la herencia económica que dejó Cambiemos, pero al mismo tiempo, reconoce que los bancos fueron claros ganadores durante su mandato.



En una entrevista a Perfil, Brito evaluó la gestión de Alberto Fernández: "Las evaluaciones económicas son subjetivas. Para mí fue importante demostrar con la Ley de Emergencia Económica que la Argentina necesitaba ir al equilibrio fiscal y comercial".

"Antes se discutían en el mundo los superávits gemelos. Hoy ya no se discute más. Hoy para poder repartir primero tenés que generar. Y para generar tenés que tener un país con superávit fiscal o ser Estados Unidos y que te financien. Tenés que atraer inversiones para que las inversiones generen trabajo para que el trabajador tenga un salario digno y pueda consumir y haya una rueda. Lo ha dicho el Presidente, que cuando él estuvo en un gobierno siempre tuvo superávit gemelos", señaló el banquero.



"Va por el camino correcto. Lamentablemente el gobierno anterior dejó a la Argentina en una situación económica muy mala, entonces reconstruir el aparato productivo y el salario real no va a ser fácil. Va por el camino correcto para llegar a lo que necesitamos como país, volver a tener gente que tenga salarios dignos", agregó.



Consultado por la relación con el poder, Brito puntualizó: "Un empresario no tiene que ser obsecuente con el poder de turno. Si a mí un día el Presidente me invita a tomar un café y le digo las cosas y el Presidente se enoja y te dice que liderás la corrida cambiaria, a mí no me preocupa".

"A mí nunca me persiguió el gobierno kirchnerista. Me habrán dicho cosas, sí, son públicas. Una cosa es que vos hables sobre una persona y den su opinión, y a nadie le gusta que el poder de turno hable no bien de vos. Pero otra cosa es que te persigan judicialmente, y yo no sentí eso. Sí lo sentí en el gobierno de Macri", aseguró.



En relación a como cataloga el actual gobierno Brito especificó: "Es un gobierno del peronismo, a mí no me gusta hablar del kirchnerismo, es una parte del peronismo. Yo como peronista que soy me gusta hablar del peronismo. Y cuando el peronismo no fue unido perdió las elecciones".



"Los cuatro años de Macri fueron muy malos para la Argentina porque no solamente le fue mal en lo económico, que uno muchas veces puede equivocarse, lo peor que pasó en la Argentina fue esta grieta que dejó abierta y que profundizó", detalló el banquero.



Respecto al mote de empresario oficialista, puntualizó: "Yo creo en la Argentina y tengo todos mis activos invertidos acá. Creo que si alguna vez me convoca el Presidente o el ministro tengo que decir la verdad. Y si me dicen oficialista por la nota que me estás haciendo, yo te dije la verdad, no es para que me aplaudan o puteen, me importa un carajo. Digo lo que pienso. Si ser oficialista es decir en este momento que tengo mucho optimismo por el futuro de la Argentina, soy oficialista".



En relación a si manda Alberto o manda Cristina, Brito aseguró: "El peronismo siempre tuvo un líder. Nadie discute el liderazgo de CFK, pero ha delegado su posición de presidenta de la República en Alberto Fernández y la ejerce. El futuro de la Argentina va a ser el éxito del gobierno de Alberto, lo que lo va a ir posicionando como líder del peronismo. Y no va a tener a Cristina en contra para que le vaya mal. Esas teorías conspirativas no las entiendo".



También, Brito adelantó cómo ve la renegociación de la deuda que se plantean cerrar para el 31 de marzo: "Es central. Para que Alberto tenga una buena gestión económica y pueda empezar a crecer y producir puestos de trabajo necesitamos una renegociación de la deuda, y entiendo que está todo alineado para que eso se dé".

"El gobierno anterior tuvo que ir al FMI y que le diga el Fondo el ajuste que tenía que hacer, y este gobierno entendió voluntariamente que tenía que tener equilibrio fiscal. Hay una diferencia que resalta el Presidente: él ordenó las cuentas por convicción. Para el 31 de marzo puede estar encaminada, pero cerrada, no. Ojalá me equivoque", puntualizó.



Consultado por un posible default de la deuda bonaerense, Brito indicó: "Es una mala noticia para el gobierno nacional y para todos. Entiendo que van a llegar a una solución".



Respecto a lo que ganó la banca en estos últimos cuatro años, el banquero indicó a Perfil: "Es muy sencillo. Generalmente con toda la plata que entra a un país, se habla de la banca. ¿Qué pasó en estos cuatro años? Venía mucha plata del exterior, se vendían los dólares, se colocaban en pesos. Ganaban 30% o 40% en el BCRA y se iban".

"La banca colocó la plata en esas letras e instrumentos que generó el Gobierno para los capitales especulativos de afuera. Ni siquiera fue en lugar de prestárselo a la producción, porque la producción no podía tomar los préstamos. O yo colocaba la plata, o me la llevaba a mi casa o la colocaba en Lebac. Muchos banqueros pensaban que no se iban a pagar, pero administrás fondos y tenés que invertirlos en algo, esa fue la rentabilidad de la banca. Ahora, también vamos a tener ajustes importantes de las empresas que dejó la era Macri, mirá los balances y te vas a dar cuenta", añadió.



En relación al futuro del dólar y un posible atraso, Brito agregó: "Hay que mirar cuánto es el tipo de cambio respecto del tipo de cambio de cuando asumió Macri en 2015. El tipo de cambio de 63 es más alto que el tipo de cambio con que Macri devaluó. Tenés un buen tipo de cambio con los 63 de hoy. Venís de devaluar 100%. Hoy tenés un muy buen tipo de cambio. No tenés problemas de tipo de cambio en la exportación".



"Quiero imaginar que si la inflación anual es del 35%, tenés que devaluar la mitad en el semestre", puntualizó.

Sobre el cepo, Brito detalló: "Mirá cuánto es la exportación de la Argentina, U$S60 o U$S70 mil millones y mirá esta deuda: hay cepo para rato. Tenemos que aumentar U$S20 o U$S30 mil millones y podemos hablar de rever esto. Argentina no tiene moneda. Fijate el problema de las provincias que se endeudaron en dólares. Habría que prohibir que las provincias se endeuden en dólares".

Consultado por la disputa de Mercado Pago y Mercado Libre, Brito fue categórico: "Es una gran mentira que la banca quiere protección. Es el sector más expuesto que ha tenido la Argentina. Hace cincuenta años compito con el Deutsche Bank y todos los bancos del mundo que vienen a invertir plata. Ningún sector tiene la apertura de competencia con el exterior como los bancos".

"Lo que pasó es que les dieron privilegios. Si no pagan el impuesto a los créditos y débitos bancarios me están generando una competencia desleal. Nunca le pedí al Gobierno que cerrara que vengan a competir bancos y fui 13 años presidente de la cámara. ¿Como le dieron la desgravación de impuestos que le dieron a Mercado Libre?", agregó.