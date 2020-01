Katopodis dijo que en el gobierno de Macri sólo se hizo el 13% de las obras prometidas

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó que el gobierno de Mauricio Macri realizó "apenas el 13%" de las obras públicas con las que "se comprometieron", y denunció que en Vialidad Nacional "había más jefes que empleados".



"Hicieron apenas el 13% de lo que se comprometieron", apuntó Katopodis respecto de la gestión del gobierno de Mauricio Macri, y amplió: "Esto lo dice la auditoría de Vialidad, los informes del Ministerio de Obras Públicas y lo dicen los gobernadores e intendentes que pasan por mi oficina".



En declaraciones radiales, Katopodis afirmó que durante la gestión de Cambiemos "en Vialidad que había más jefes que empleados, pasaron de poco más de 30 gerencias a 140, con sueldos de $200 mil promedio".



"Estamos trabajando para rescatar lo mejor que se haya hecho de la etapa anterior, lo que no podemos es mirar para otro lado. No podemos no decir que en vialidad había funcionarios de los dos lados del mostrador", enfatizó el ministro.



En ese sentido, precisó que había "funcionarios que estaban en las empresas contratistas, pero que al otro día eran gerentes de vialidad y otorgaban negocios a las empresas que ellos representaban".



Katopodis reiteró que el Ministerio de Obras Públicas tiene "una deuda de más de $35 mil millones", que "tiene que ver con desidia y poca rigurosidad en la ejecución de los presupuestos públicos".



"La gestión pasada tomó una decisión clara de liquidar vialidad nacional, disolverlo, desmantelarlo y para eso crearon una serie de acciones que tuvieron ese objetivo", resaltó.



En este sentido, se comprometió a "jerarquizar Vialidad como organismo rector", y resaltó que "ya se le pidió la renuncia a los cargos políticos que crearon y multiplicaron en la administración anterior".



"Ellos reclamaron doble indemnización y les explicamos que no corresponde, que llegaron con la política y que se van con la política, como debe ser", puntualizó.



Respecto de las obras públicas, el ministro indicó: "Cuando nosotros llegamos, el 65% de las obras estaban paralizadas, en general a partir de la crisis de principios de 2018".



"En los últimos 8 meses (del gobierno de Macri) se paralizó por completo la obra pública. Creo que hubo condicionamientos del Fondo Monetario Internacional en el marco del ajuste que tuvieron que producir", afirmó.



Por último, consideró que en "los primeros 40 días" del gobierno de Alberto Fernández "se han marcado otras prioridades, otro enfoque".



"Creo que el presidente Alberto Fernández ha actuado con decisiones que marcan mucha sensatez y mucha sensibilidad, la cual no existió en los últimos 4 años", sentenció.