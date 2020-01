Trotta, sobre la educación argentina: "Tenemos que enfrentar problemas del siglo XIX, del XX y del XXI, todos al mismo tiempo"

El ministro de Educación de la Nación anticipó que la primera reunión de la paritaria nacional docente se efectuará este jueves.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, anticipó que la primera reunión de la paritaria nacional docente se efectuará este jueves y aseguró que desde el primer día de gestión se avanza en el diálogo con las autoridades de Economía y Educación de las 24 jurisdicciones y las organizaciones sindicales con representación nacional, a fin de generar consensos aún en un fuerte escenario de crisis fiscal y marcada asimetría.



"Tenemos que enfrentar problemas del siglo XIX, del XX y del XXI, todos al mismo tiempo: el hambre, la infraestructura escolar, el acceso al agua, el acceso a la conectividad, las tecnologías de la información, la capacitación docente", aseguró el titular de la cartera educativa.



Trotta, explicó: "Una de las primeras medidas que adoptó la cartera de Educación en conjunto con Trabajo es la restitución de la paritaria nacional docente, como un espacio en el que se discuten aspectos salariales pero, más importante aún, como un primer paso para la construcción de consensos del gran acuerdo educativo".



"No se puede ignorar que hay escuelas con Internet y otras con letrinas y sin agua potable. Tampoco puede exigírsele a los maestros que sean "héroes" porque frente a la situación que atraviesa la Argentina, muchas veces son ellos quienes cumplen el rol de asistentes sociales", continuó.



No obstante, el ministro de Educación sostuvo que "los problemas del siglo XIX no deben impedirnos avanzar en los desafíos del siglo XXI".



En este sentido explicó que el Gobierno planea lanzar becas para carreras prioritarias y un nuevo sistema de evaluación que cuente no sólo con el aval de pedagogos y técnicos de la cartera, sino con legitimidad social para planificar sobre los resultados. Afirmó que se están pensando acciones concretas que permitan encarar los desafíos del futuro en materia de conocimiento.



"En el Consejo Federal de Educación vamos a presentar el Plan de Evaluación para los próximos cuatro años. En un contexto social como en el que estamos, sabemos que la escuela no da respuestas a los desafíos que tiene por delante. Lo importante es saber cómo estamos, pero más qué políticas públicas vamos a desplegar para poder superar la situación", explica el ministro. En este sentido, se refirió a los resultados de las pruebas PISA: "¿Cómo creían que nos iba a ir si la Argentina se derrumba, si tenemos la mitad de los chicos en la pobreza, si se interrumpen los procesos de inversión educativa?", concluyó.



Trotta remarcó también los principales ejes de su gestión: "serán la ampliación de la primera escolaridad y la jornada extendida" al tiempo que hizo hincapié en la importancia del cumplimiento de la Ley Nacional de Educación y las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Técnica.