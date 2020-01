Solá: "No solo no estamos aislados sino que tenemos ofertas de ayuda de la mayoría de Occidente"

El canciller Felipe Solá se mostró gratamente sorprendido por los resultados cosechados en el viaje a Israel del presidente Alberto Fernández

El canciller Felipe Solá subrayó que "la Argentina no solamente no está aislada sino que tiene ofertas de ayuda de la mayoría de los países de Occidente", y se mostró gratamente sorprendido por los resultados cosechados en el viaje a Israel del presidente Alberto Fernández.



En lo que él mismo definió como su primera entrevista radial, Solá habló sobre la visita de Fernández a Israel la última semana, su próxima gira a Europa y las designaciones que todavía están pendientes de funcionarios en el exterior.



"Nos sorprendió su disponibilidad para hablar solo del futuro", evaluó el canciller sobre la entrevista de Fernández con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.



El titular del Palacio San Martín destacó la importancia de ese encuentro, del que dio detalles muy precisos, aunque aclaró que solo estuvieron presentes los dos mandatarios con sus parejas.



"Dentro de la entrevista Netanyahu dejó de lado todo cuestionamiento" a desacuerdos del pasado y "no citó temas ríspidos", sostuvo Solá.



En cambio, el líder de ese país "fue directo al grano y le dijo: 'Seamos amigos a partir de ahora; ¿en qué te puedo ayudar?'", siempre según el relato de Solá.



Entonces, Fernández le pidió apoyo en su negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el primer ministro israelí se comprometió a ayudar, como también hacerlo en su próxima visita a Estados Unidos.



En ese marco, y al mencionar la gira que Fernández iniciará a Europa esta semana, Solá fue optimista sobre la inserción internacional del país.



"Estamos mostrando que la Argentina no solamente no está aislada sino que tiene ofertas de ayuda de la mayoría de los países de Occidente", expresó el canciller, que sostuvo que el gobierno de Mauricio Macri dejó "160 millones de dólares de deuda con todos los organismos multilaterales".



También fue muy claro sobre los objetivos de la próxima gira presidencial. "A los países de Europa vamos -además de para ver a Su Santidad- a ver a líderes de Occidente. Por afinidad, por interés en saber qué piensan del país y porque Argentina está en una negociación compleja, fundamental para su futuro, y todos ellos tienes una silla en el FMI", remarcó Solá.



Consultado sobre quién será el nuevo embajador en el Vaticano, remarcó que "el Papa solo ha pedido que sea un funcionario de carrera", y aunque dejó en manos de Fernández esa decisión, evaluó que el candidato debe ser "un funcionario muy profesional de la carrera, de bajo perfil, y obviamente que no haga política con el tema".



Además, recordó que todavía falta designar nuevos embajadores ante Ecuador, Colombia, y Costa Rica, en la región, como también ante Naciones Unidas, y los organismos internacionales con sede en Ginebra.



"Queda también por designar en Madrid y en Londres", agregó. Y apuntó que el nombre de quién irá a China "ya está prácticamente decidido", pero remarcó que "hay que ser muy discreto" en estos casos. En la semana trascendió que el nombre con ventaja para esa plaza es Luis María Kreckler.



Finalmente anunció que su viaje programado a Brasil pasó finalmente para el 12 de febrero, y que lo acompañará el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.



"Seguramente no acompañaría también el futuro embajador (por Daniel Scioli); creo que vamos el 12", indicó Solá, que informó que se entrevistarán con el canciller Ernesto Araújo y con el general retirado Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional.