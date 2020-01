Cornejo: "La gran contribución de Macri ahora es quedarse callado y ser prudente"

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, fustigó a Mauricio Macri y sostuvo que el liderazgo de Juntos por el Cambio, lo debe definir la gente

El presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, sostuvo que el liderazgo de Juntos por el Cambio, lo debe definir la gente y que en este momento están "más unidos que nunca", pese a que "los agoreros dijeron que después de la derrota electoral, nos íbamos a dividir".

Entrevistado en Todo Noticias, el dirigente mendocino señaló no obstante que "el radicalismo acompañó más de lo razonable en muchos aspectos" pero el expresidente Mauricio Macri debe hacerse cargo de las decisiones que tomó.



"Creo que el ex presidente hizo una gran contribución a la coalición Cambiemos, a la alternancia en la Argentina, con quedarse callado y ser prudente en este mes y medio. Me parece que debe continuar en esa misma dirección. Su mayor contribución es la prudencia en estos tiempos", afirmó el líder del radicalismo. "Este es el tiempo donde la luna de miel está a favor del Gobierno. Cualquier gobierno merece su luna de miel, pero eso no quiere decir que no tenga que tener oposición, control o voces contrarias", agregó.



Por otro lado, Cornejo volvió a referirse al consultor político Jaime Durán Barba diciendo que "es un provocador que no ha contribuido en lo más mínimo en el gobierno de Macri" y argumentó que "el ex presidente por lo menos se sometió a elecciones y tomó responsabilidades. Afirmando que Durán Barba no merece que se hable de él, zanjó su opinión diciendo que "es un consultor que da opiniones, que provoca, y creo que su ego le juega una mala pasada".



Cornejo reiteró que Duran Barba "un inútil" y que "sus contribuciones han sido bastante pobres". No obstante, aclaró que "Macri fue el que lo avaló. Y escuchó muchas veces sus consejos por encima de toda la estructura política que constituían los líderes de los partidos y del Congreso de Cambiemos".



En el plano económico, el ex gobernador de Mendoza dijo que "se hace muy difícil para Cambiemos votar en contra de un reperfilamiento de la deuda que, de haber ganado Mauricio Macri, también deberíamos haber hecho". Sostuvo que Juntos por el Cambio quiere "apoyar" al Poder Ejecutivo pero también necesita "precisiones" para no darle "cheques en blanco al kirchnerismo", una fuerza a la que, dijo, "lejos del discurso hay que evaluarla por lo que hace".