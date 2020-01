Aníbal Fernández fue designado nuevo interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio

El Gobierno oficializóla designación del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández como nuevo interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbi

El Gobierno oficializóla designación del ex jefe de gabinete Aníbal Fernández como nuevo interventor del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la provincia de Santa Cruz.



La medida, anunciada en el decreto 119/2020 que salió publicado en el Boletín Oficial, lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, y comunica además el cese en las funciones de Omar Faruk Zeidan, el que había sido designado en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri.



En el decreto se destaca que Aníbal Fernández "reúne las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función" y que se solicita "la intervención de su competencia" para "garantizar el funcionamiento institucional del yacimiento".

Te puede interesar Gobierno espera inflación menor a 3% en enero y prepara medidas para frenar subas en alimentos





Días atrás, el ex candidato a concejal de Pinamar se reunió con Alberto Fernández y manifestó "no estar buscando trabajo", pero se mostró a disposición para ayudar al Presidente "en lo que él necesite".



"Yo lo voy a ayudar en lo que él necesite, pero ni me pidió que yo fuera ninguna cosa ni yo le pedí ser ninguna cosa porque sería una falta de respeto", aseguró al retirarse de la Casa Rosada.