Milei, contra el plan de Kulfas de controlar la cadena de producción: "Está sacando a pasear su ignorancia"

Pese al lanzamiento del nuevo programa de Precios Cuidados y a que el valor del dólar se mantiene "planchado", los productos de la canasta básica siguen aumentando en las góndolas de los supermercados y el gobierno de Albertro Fernández está buscando la razón de estos incrementos que generarán que enero cierre con una inflación de alrededor de 3%, según estimaciones privadas.

Funcionarios del Frente de Todos ya les avisaron a los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) esta semana que comenzarían a analizar las cadenas de valor de cada sector para encontrar dónde se están los "desequilibrios" que impactan en los precios y también en la competitividad de las compañías.

Este estudio del que se encargaría Matías Ginsberg, subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, bajo la órbita del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, enfureció el economista Javier Milei que este jueves descargó su enojo en Twitter.

"Kulfas y su séquito sacando a pasear su ignorancia", expresó y criticó la decisión de controlar la cadena de producción

Parece que no se ha enterrado que hay un libro que se llama "4.000 años de controles de precios y salarios: como no combatir la inflación".

Además, si los costos determinaran los precios ello implicaría que no habría quiebras.

¿Cuánto vale la botella en una sociedad de abstemios?