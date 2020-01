"No me como esa gilada de que tengo mala imagen, nadie puede decir que fui corrupto"

Aníbal Fernández desestimó los procesamientos que afronta en cuatro causas judiciales. "Son algo sinsentido. Van a terminar", aseguró

El exfuncionario kirchnerista y flamante interventor de Yacimientos Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández​, rechazó este jueves los trascendidos que indicaron que se negó a tener cargos en el Gobierno nacional por su mala imagen.



"Nunca dije semejante cosa. Yo no me como esa gilada de que tengo una mala imagen. Si tengo una mala imagen en este país fue por defender a mi Gobierno. Nadie me puede decir que fui un corrupto, si no me hubieran metido preso en estos cuatro años que les encantaba meter presa a la gente", remarcó.



Seguido, Aníbal Fernández desestimó los procesamientos que afronta en cuatro causas judiciales. "Son algo sinsentido. Van a terminar, como tienen que terminar, en el archivo definitivo porque no tiene ninguna solución eso", dijo.



"No tengo por otra razón eventual mala imagen. Si es por defender a mi gobierno, sí, soy peronista hasta la médula", agregó en declaraciones radiales.



Por otra parte, ​Fernández se refirió a la situación de los exfuncionarios kirchneristas detenidos y ratificó que se trata de "presos políticos", a pesar de que el presidente Alberto Fernández hable de "detenidos arbitrarios".



"Los presos son políticos. Sí, porque ninguno de ellos tienen una sentencia firme. Y salvo que puedan entorpecer el proceso donde la mayoría ya fueron elevados a juicio oral y público, con lo cual ya no tiene forma de entorpecer el proceso", remarcó.



Incluso que el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien cumple condena por la tragedia de Once, también es un "preso político" porque "no tiene condena firme" hasta que no se pronuncie la Corte Suprema de Justicia sobre su situación.



Fernández también se refirió a su designación al frente de Yacimientos Carbonífero de Río Turbio. Al respecto, adelantó que su objetivo es "poner en funcionamiento la mina" que administra la empresa en Santa Cruz para que "vuelva a ocupar el lugar en el que debe estar".