Jorge Macri: "Tenemos que hacer un mea culpa de lo que pasó"

El intendente de Vicente López habló sobre la situación de la provincia de Buenos Aires, la deuda y el futuro de Mauricio Macri.

El intendente de Vicente López y referente de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, rompió el silencio y habló sobre la situación de la provincia de Buenos Aires, la deuda y el futuro de Mauricio Macri.



Respecto a si la Provincia de Buenos Aires puede eentrar en default en la gestión Kicillof sin grandes consecuencias, Jorge Macri respondió a Perfil: "Siempre tiene consecuencias. Limitar esas consecuencias a quién tiene la culpa, si el pasado, el presente o el futuro, no resuelve el problema. Respeto el rol de Kicillof, que de él deviene el perfil de la estrategia: algunos negocian más duro, otros de manera más blanda o dialoguista, pero lo que importa es el resultado".

Te puede interesar Termina hoy el plazo para que los acreedores acepten la propuesta de Kicillof por la deuda

"Esperemos a ver cómo le va. No creo que era imprescindible llegar a una negociación así. María Eugenia había dejado buenas condiciones financieras para enfrentar esa deuda. Si Kicillof prefiere enfrentar el tema financiero hoy con todo el apoyo político, tras hacer una gran elección, lo respeto. Después evaluaremos cómo le fue. Esperemos que no llegue al default", agregó.



Respecto a la deuda que dejó Vidal, Macri dijo: "La deuda consolidada total de la Provincia era similar. En 2019 la deuda estimada al 30 de noviembre alcanzó 11.160 millones de dólares. En 2015 la deuda era 11.204 millones de dólares. La gestión de Vidal no dejó más deuda de la que recibió, es un dato objetivo, no es cuestionable. Después cada uno cuenta lo que quiere... arma su relato".



"El gobierno de la Provincia no se dio cuenta que somos aliados, somos una oposición muy responsable. Espero que Kicillof entienda las buenas ideas que tenemos los intendentes. Quizás por las tensiones iniciales, nos han puesto a Juntos por el Cambio y el gran enemigo. Incluso a mí", puntualizó el intendente de Vicente López



"Para fin de diciembre, Kicillof tuvo leyes que María Eugenia no tuvo, de hecho tuvo que esperar hasta fines de enero. Ha tenido toda las herramientas que pidió y le aprobamos una ley impositiva sin Presupuesto, algo que no tiene antecedentes. Le permitimos ajustar ingresos antes de discutir gastos. Tenemos que encontrar mecanismos para un mejor diálogo, aunque tengamos diferencias", añadió.

Te puede interesar La venta de autos tuvo el peor enero en 16 años: cuáles fueron las marcas más castigadas

Jorge Macri también adelantó que "puede haber gente que sienta que el Gobierno no representa lo que dijo".

"Esa movilidad existe siempre. Entiendo el enojo de Mauricio (Macri) con los diputados: se fueron sin una razón para enojarse, parecía un pase de fútbol. Es un riesgo que se corre en política. Como queremos volver a ser Gobierno, tenemos que estar dispuestos a traer gente nueva. Nosotros solos no alcanzamos. Primero tenemos que hacer un mea culpa de lo que nos pasó. Hay dolor, frustración, duelo. Pero hay que entender qué hicimos mal y qué bien. El 41% no es un éxito, es mejor que la PASO. Mauricio termina mejor de lo que empezó. Pero no ganamos", señaló a Perfil.



Respecto al rol de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, el intendente de Vicente López apuntó: "Sería un gravísimo error no aprovechar la experiencia del primer presidente no peronista en terminar su mandato que sacó el 41%. Tenemos que encontrar la forma de que Mauricio y María Eugenia aporten su experiencia. No podemos ser solamente un espacio de los actuales, porque somos por los que dejaron de serlo. Yo soy intendente también gracias a Mauricio, aunque haya perdido, al igual que Mariú".