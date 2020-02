Alejandro Finocchiaro explicó que las netbooks sin repartir debían llegar a las escuelas este año

Alejandro Finocchiaro, escribió en su cuenta de Twitter: "No hubo, en el día de hoy, ninguna detección de netbooks fruto de una investigación de la SIGEN"

Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación, escribió en su cuenta de Twitter: "No hubo, en el día de hoy, ninguna detección de netbooks fruto de una investigación de la SIGEN. Simplemente, verificaron la existencia de material tecnológico en el depósito de la empresa encargada de la logística". Así, el ex funcionario, salió rápidamente a explicar el hallazgo de más de 100 mil netbooks en un depósito del Correo Argentino, en la localidad de Tortuguitas.



La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había señalado que los equipos habían sido comprados entre 2016 y 2017 por la sociedad del Estado EDUC.AR, encargada de llevar tecnología a las escuelas. En su comunicado, la SIGEN había puntualizado que, además de las 100 mil computadoras, detectaron otros equipos como proyectores, tablets, servidores y baterías sin repartir.

No hubo, en el día de hoy, ninguna detección de netbooks fruto de una investigación de la SIGEN. Simplemente, verificaron la existencia de material tecnológico en el depósito de la empresa encargada de la logística. — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) January 31, 2020

Te puede interesar Termina hoy el plazo para que los acreedores acepten la propuesta de Kicillof por la deuda





"Esas computadoras, de ningún modo obsoletas, son parte del equipamiento de Aprender Conectados que, junto a otros dispositivos adquiridos en distintos tiempos y órdenes de compra, como kits de robótica y programación, esperaban ser distribuidos", sostuvo Finocchiaro en uno de sus tuits.



Según explicó el ex ministro, en 2019 habían llegado a repartir el 60% de los equipos. "El remanente, de acuerdo al cronograma, debía llegar a las escuelas este año. No entiendo cómo puede considerarse algo negativo que las nuevas autoridades, en el arribo de su gestión, encuentren activos que aseguran la continuidad de los programas en marcha", planteó. De hecho, fue evidente que no hubo ningún cuestionamiento por parte de los funcionarios que están actualmente a cargo de la cartera de Educación.

No entiendo cómo puede considerarse algo negativo que las nuevas autoridades, en el arribo de su gestión, encuentren activos que aseguran la continuidad de los programas en marcha. — Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) January 31, 2020





Los dispositivos que hallaron en el depósito estaban destinados a distintos programas educativos que llevaba adelante EDUC.AR: "Escuelas del Futuro", "Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)", "Aulas Digitales", y "Primaria Digital". Todos ellos tenían en común la tecnología al servicio pedagógico.