Pichetto aseguró que la vinculación de Aníbal Fernández con el narcotráfico es "una exageración"

El exsenador Miguel Ángel Pichetto deslizó que el nombramiento del interventor de YCRT podría estar vinculado a la influencia de la vicepresidenta

El exsenador y excandidato a vicepresidente Miguel Pichetto dijo que la vinculación de Aníbal Fernández, flamante interventor de YCRT, con el narcotráfico es "una exageración" y manifestó prudencia ante un nombramiento polémico: "El Presidente es el que decide y el que coloca a sus hombres". "Es la sociedad la que tendrá que sacar conclusiones", deslizó.



"Hay procesos que están en marcha en la Justicia y hay muchas afirmaciones que se dicen sobre las personas que después no se corroboran", dijo Pichetto.

"Hay mucha decepción entre las expectativas de la sociedad y resultados judiciales. Me gusta tener prudencia, que no es cobardía". "No ha habido una causa judicial que pueda acreditar que Aníbal Fernández estaba en una situación complicada con esa temática", aseveró.



"Hubo un posicionamiento de determinadas personas en cargos muy sensibles vinculados a la vicepresidencia en justicia, inteligencia, seguridad...", señaló el exsenador en cuanto a la presunta injerencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner en nombramientos como el de Aníbal Fernández. "El liderazgo en el peronismo siempre ha sido un tema complejo. Vamos a ver cómo evoluciona este tema", siguió.



En declaraciones a TN, Pichetto pidió este jueves sostener la figura de Mauricio Macri como líder de la oposición, pero de una manera "más compartida, más democrática". Entrevistado en Todo Noticias, el peronista se mostró discretamente críticos con la estrategia política de Cambiemos a lo largo de su gobierno.



"Yo no quiero demonizar a nadie", advirtió Pichetto, para recordar que el gobierno de Macri recurrió a la estrategia de "colocar la contradicción con CFK", decir que "ella era el enemigo" y que "el peronismo era lo malo de la historia". "Esa visión fue negativa a los intereses nacionales", aseguró, diciendo que es parte de lo que causó la derrota electoral.



Para Pichetto, la crisis económica desatada en 2018 se hubiera podido sortear "con poder político" y la incorporación "de hombres del peronismo con experiencia, que tenían además actitud de colaboración y diálogo", dijo mencionando a gobernadores como el de Córdoba, Juan Schiaretti. Con esa apertura política, Cambiemos "hubiera podido superar esas dificultades con mayor solvencia". "Esa visión es que provoca el resultado" electoral, analizó.