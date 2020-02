Kicillof: "En los últimos cuatro años, se vivió una hecatombe productiva"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó un acto en un club de La Matanza junto al jefe de ministros de la Nación, Santiago Cafiero

El gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, presentó este miércoles el plan ArriBA Pymes, una serie de medidas apuntadas a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas bonaerenses, con el objetivo de traer alivio a un sector que busca salir del ahogo financiero.



El acto tuvo lugar en el Club Huracán de San Justo, de La Matanza, en el que también participaron el intendente local, Fernando Espinoza; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Producción, Matías Kulfas; su par provincial Augusto Costa, la vicegobernadora de la provincia, Verónica Magario y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.



"Este programa es un gran esfuerzo para darle a la cuestión productiva un plan integral y lo llamamos ArriBA Pymes porque las problemáticas de la mediana empresa no son de un sector reducido. En los últimos años hemos tenido un 11% de caída. Estos son niveles de caída de hecatombe, se vivió una hecatombe productiva", comenzó el gobernador Axel Kicillof.



"Nosotros no venimos a echar culpas, venimos a traer soluciones y este plan será una solución para las pymes", continuó el mandatario provincial y aclaró: "como dijimos en la campaña no nos vamos a olvidar de los pequeños productores agropecuarios".



Kicillof explicó que el nuevo programa brindará préstamos para las pymes con 25% de interés. "Cambió el Gobierno y cambiaron las tasas de interés. Ya no vamos a tener tasas del 100 o 120% serán del 25%. Vuelve el crédito productivo a la Provincia de Buenos Aires", indicó.



"Estamos anunciado hoy moratorias a 10 años. La agencia impositiva tiene que recaudar en base al crecimiento y a la producción", continuó.



"Lo que venimos a comprobar es que las políticas de redistribución del ingreso y de inclusión social son las mejores políticas productivas que puede haber porque se incluye de un lado y se incluye del otro y eso aumenta la producción", concluyó.



En tanto, el ministro de la Producción bonaerense, Augusto Costa, brindó detalles del Programa ArriBA Pymes y destacó que uno de los objetivos centrales es que las pequeñas y medianas empresas puedan regularizar su situación ante el fisco de la Provincia de Buenos Aires.



"Es muy importante para las empresas poder recuperar el financiamiento y el capital de trabajo que permitirá tener hasta 5 millones de beneficiarios con tasas de hasta el 28% en un plazo de 12 meses", anunció.



Después indicó que se lanzará una línea de prefinanciación de exportaciones; una línea de descuento de cheques y la refinanciación de la cartera activa con el banco, así como líneas de crédito para el sector agropecuario. "Confiamos en que las herramientas que la Provincia está poniendo a disposición de las pymes van a colaborar para poner en marcha el sistema productivo", se esperanzó.



Por su parte, Matías Kulfas, ministro de Desarrollo productivo de la Nación, celebró la puesta en marcha del programa, que dijo "va en la dirección precisa que necesita la Argentina que es sacar a las pymes del ahogo". "El sector financiero tiene que estar al servicio de la producción y no al revés. Ya padecimos lo que pasa cuando estas prioridades se ponen al revés. Las pymes son el corazón productivo de la Argentina", destacó.



El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, planteó que es central mostrar cuáles son las prioridades del Gobierno nacional y provincial. "Hay un cambio de prioridades. Nosotros debemos reparar la deuda social independientemente de la deuda externa y poner en marcha a nuestras pymes".



"Eso es justamente reparar esta injusticia. Acá ha habido un proceso de cuatro años de mucho deterioro y acá no venimos a hablar de pesada herencia, el peronismo es acción", indicó y finalizó con una ironía: "Vengo acá en representación del presidente Alberto Fernández. Nos querían hacer creer que estábamos aislados del mundo y en una semana lo recibieron más presidentes que a Maradona".