La moratoria de ARBA para pymes contempla una quita del 100% de los intereses

El plan de pagos para pymes que lanzó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "tendrá quita total de intereses, multas y punitorios

El plan de pagos para pymes que lanzó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, "tendrá quita total de intereses, multas y punitorios, y el capital adeudado podrá abonarse sin interés hasta en tres cuotas", afirmó hoy el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.



Girard destacó que "la novedad principal del plan es que los beneficios están segmentados de manera progresiva por tamaño y tipo de empresas", y remarcó que habrá un mayor beneficio para las microempresas, "que son el 90% del universo total de deudoras que no deberán pagar anticipos para ingresar al programa de regularización".



En declaraciones radiales, Girard recordó que unas 600 mil empresas mantienen deudas con el fisco por unos $26 mil millones, por lo que evaluó que la moratoria permitirá a las pymes "abrir crédito financiero".



El funcionario subrayó que el objetivo central del gobierno bonaerense es "que las empresas no cierren", porque "cuando una pyme baja sus persianas, no vuelve a abrir".



"Hasta que se reactive la economía, queremos que las pymes se mantengan en funcionamiento porque detrás de cada una de ellas hay una familia", destacó.



Según informó, en el plan podrán incluirse deudas vencidas al 31 de diciembre de 2019, en instancia judicial y prejudicial de los Impuestos Inmobiliario Básico y Complementario, a los Automotores, sobre los Ingresos Brutos y de Sellos.



Para acceder a la moratoria, las microempresas "no deberán abonar anticipos ni adelantos y el capital lo podrán financiar hasta en 120 cuotas con tasas que van del 1,5 al 2,75%".



En tanto, las pequeñas empresas tendrán que abonar anticipos de entre el 5 y el 15%, y tasas de interés que van entre 1,75 al 3% en forma creciente de acuerdo con la cantidad de cuotas.



Para las medianas empresas, el anticipo será de 5 y hasta 20%, con tasas de interés de entre 2% y 3 por ciento.



El funcionario expresó que ARBA habilitará el acceso a la moratoria a partir del 2 de marzo próximo, para lo cual previamente las empresas deberán registrarse en la web "ActiBA" del Ministerio de Producción.



La forma de pago podrá ser al contado, tres cuotas sin interés y entre seis a 120 cuotas con interés fijo, cuotas mínimas y anticipo, de acuerdo con el tamaño de la pyme, según la clasificación de SePYME del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación.