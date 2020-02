"Kicillof negoció mal, se metió en un lío y salió desprolijamente"

Carlos Melconian cuestionó la metodología de negociación del gobernador con los bonistas. Y dijo que ese error impacta en la Nación

El economista Carlos Melconian cuestionó la negociación con los bonistas del gobernador Axel Kicillof y alertó que el fracaso de la convocatoria bonaerense podría impactar de manera negativa en la discusión que el ministro de Economía, Martín Guzmán, debe abrir con los acreedores en las próximas semanas.



En una entrevista en TN, el ex presidente del Banco Nación consideró que el gobierno de Alberto Fernández "no tiene un programa" económico, aunque elogió la gira que el Presidente realizó a Europa, tomando así distancia de "Venezuela".



"La metodología de negociación del gobernador fue mala. Lo de la Provincia fue una desgracia porque en el ínterín de la negociación por la deuda estaba este vencimiento. Esa situación más la personalidad del gobernador... que es muy característica", afirmó Melconian y recordó que Kicillof "se metió en ese lío y salió muy desprolijamente".



"Ahora, la autoridad nacional en la negociación de la deuda tiene una piedra más en la mochila que es decir: me toca negociar a mí y el formato es diferente. No es es esto y no me muevo, después lo mejoro y después, como no vino nadie, lo pago", señaló.



Aunque reconoció que no hay un "plan económico", sí resaltó que la negociación de la deuda externa es un punto clave de un programa para adquirir "sustentabilidad". También mencionó "el control de precios, el impuestazo y la eliminación parcial de la fórmula jubilatoria".



Sobre la economía del macrismo, Melconian recordó que "desde el primer día no planteé la libertad absoluta de mercado con tipo de cambio libre y flotante, con metas de inflación y liberación de tarifas. Eso fue una locura desde el primer día", pero evitó dar una definición sobre cuándo se podría liberar el actual cepo.



"De aquel disparate se metió en esta anormalidad: que las personas no puedan comprar dólares, el cepo y demás. Esto es una anormalidad, pero en la terapia intensiva uno dice 'caíste en esto porque no hay más remedio'... pero esto viene de hace 50 años", concluyó.