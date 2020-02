Kicillof y la temporada de verano: "Hubo un respiro y la sensación es que se empezó a mover la economía"

Atribuyó el movimiento del verano a la economía. No dio pistas de la negociacón con docentes pero dijo que la apuesta es que le ganen a la inflación

El vendedor de bizcochitos se acercó, le pidió una foto e intercambió unas palabras. "Es la mejor temporada de los últimos años", le dijo sin dudar a Axel Kicillof que acaba de bajar a playa en su segunda visita oficial a Mar del Plata.



Fue en medio de una gran cantidad de abrazos, saludos y pedidos de fotos que tuvo el gobernador en su breve y sorpresivo paso por la ciudad.



El balance a flor de piel expresado por el vendedor, empujó a Kicillof a focalizar sobre el desarrollo del verano marplatense, como lo había hecho en su primera visita. "La sensación es que se empezó a mover la economía", tituló.



Desde el balneario 5 de La Perla, donde se desarrolla el programa ReCreo, explicó que "desde el comienzo de la temporada, hemos visto mucho movimiento y tiene que ver con múltiples factores". "Que los peajes no hayan subido, ayuda para planificar mejor. Lo mismo con el combustible o las tarifas que cuando asumí había un aumento de 25% y lo suspendimos", explicó.



"Para alguien que tiene una factura de $4.000, 25% es mucha diferencia.

Es importante saber que en los próximos meses podés planificar tu vida", graficó y añadió que "se habla mucho de seguridad jurídica cuando se habla de empresarios, pero también el trabajador o el empresario pyme, tiene que saber como son los próximos meses para poder planificar incluso un descanso".

Axel Kicillof recorrió las playas y estuve cerca de los turistas.

Tras describir algunas de las medidas que implementó su gobierno, afirmó que "en términos de la economía, ha habido un respiro después de cuatro años en los que todos los días había una mala noticia".



El lunes comenzarán las reuniones paritarias con los gremios docentes y estatales. Sin dar pistas de la estrategia de negociación, el gobernador reiteró su deseo de que "este año los maestros le ganen a la inflación".



"Apostamos a que aún con todas las dificultades financieras de la provincia los maestros le ganen a la inflación. Para eso tenemos que encontrar el mejor de los acuerdos que podamos plantear. Estos tres meses van a ser meses que hasta que no esté resuelto el presupuesto nacional, tampoco sabe la provincia con que recursos cuenta. Con todas estas variables tenemos que dialogar con los docentes", sostuvo.



Además, se refirió a la polémica por la postergación del pago de un remanente de diciembre a los docentes y dijo que "sabemos que algunos medios no nos quieren ayudar nada". "Dijeron que no iba haber aumentos y los docentes saben que el aumento llegó", enfatizó.



En referencia a la utilización de la cláusula gatillo como herramienta en la negociación, dijo que "tenemos que estar en consonancia con nación". "Estos tres meses hasta que esté el presupuesto no tenemos ni siquiera una expectativa de la inflación. Ahora hay un camino para la recomposición salarial tanto de docentes como estatales", puntualizó.



En la misma línea, el gobernador se refirió al vínculo con los sindicatos y opinó que "hay una predisposición distinta". "No venimos a decirles a los representantes de los trabajadores, que son enemigos nuestros, que son mafiosos ni que estamos en contra de ellos. Tenemos que buscar la mejor salida para que la provincia pueda recuperar lo que perdió", argumentó.



Respeto la negociación, el gobernador destacó la "enorme coordinación con la política nacional". "El ministerio de Educación lanzó la paritaria nacional que no se hacía hace 4 años", subrayó.



Acompañado por Fernanda Raverta, el gobernador aseguró que "le damos una importancia fundamental a Mar del Plata". Se refirió a posibilidad de que la ciudad sea una de las capitales alternativas que propuso Alberto Fernández y resaltó la visita de funcionarios bonaerenses a Mar del Plata en el comienzo de la gestión.

"Los ministros de la provincia, casi sin pedirme permiso, ya han desfilado todos por Mar del Plata. Para mí, ya sesiona el gobierno provincial en Mar del Plata", señaló entre risas. "Lo dijimos en campaña: le damos una importancia fundamental. Esta es la segunda visita después de las elecciones", recordó.



Axel Kicillof llegó al balneario 5 de La Perla y rápidamente tomó contacto con los que los esperaban y con aquellos que pese al mal clima estaban en la playa y se lo encontraron. Estuvo más de media hora recibiendo saludos y sacándose fotos. Tomó mate y comió bizcochitos, siempre con la marca personal de la ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta. También se sumaron concejales y dirigentes del Frente de Todos en la recorrida que hizo el gobernador por el programa ReCreo.



"Esta fue una visita sorpresa, andaba por la zona y decidí pasar y acompañar las actividades de ReCreo", contó con la música de fondo que llegaba desde el escenario donde un numeroso grupo práctica gimnasia y otro esperaba la charla de Darío Sztajnszrajber.



Kicillof consideró que el programa "también es dar una señal". "Había un gobierno anterior que apostaba sólo a los grandes espectáculos. Nosotros hacemos otras cosa hay charlas, hay actividades como la de conscientizar sobre la cuestión de género que tienen que ver con lo que está haciendo el gobierno desde que llegó", amplió.