El AF20 se desplomó más de un 30% luego del anuncio del reperfilamiento

Luego de que el Ministerio de Economía anunciara la postergación del pago del capital del bono AF20 hasta el 30 de septiembre, el título se desplomó más de un 32 por ciento.



A través de un comunicado de prensa, la cartera económica liderada por Martín Guzmán informó que el capital del bono no será pagado el próximo jueves, sino que los acreedores deberán esperar siete meses para cobrar el vencimiento.



"Al igual que con la deuda en dólares, se pagarán los intereses al vencimiento, mientras que la amortización será postergada, en esta instancia hasta el 30 de septiembre del corriente año, de modo de poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa", detallaron desde el ministerio, al mismo tiempo que aclararon los intereses se pagarán en tiempo y forma.



Asimismo, el gobierno destacó que las personas humanas con tenencias menores a 20 mil dólares antes del 20 de diciembre de 2019 no formarán parte del reperfilamiento y cobrarán los intereses y el capital el próximo jueves como se había establecido.



El Estado justificó el reperfilamiento al argumentar que el bono AF20 fue emitido en el marco de una situación económica insostenible para el país.



"El bono AF20 fue emitido el 13 de julio de 2018, en el contexto de lo que ya era una profunda crisis económica, cambiaria y de deuda, atando potencialmente los pagos del bono a la evolución del dólar, que es lo que establece el componente dólar linked de este bono dual. Lo que se hizo fue emitir deuda atada al dólar en una situación insostenible, una receta para agravar los problemas", mencionó el comunicado.



En este marco, el ministerio expresó que "este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente. Quien participó del canje posee ahora una tenencia sostenible, mientras que a los tenedores que decidieron no cooperar les tocará esperar".



En sintonía con el colapso del AF20, el resto de los bonos argentinos tuvieron una jornada muy bajista y en algunos casos registraron caídas superiores al 5 por ciento.



En marzo, el gobierno presentará la oferta para la reestructuración de la deuda externa. Teniendo en cuenta que una gran parte de las tenencias del AF20 estaban en manos de los acreedores que tendrán que aceptar la propuesta de la Argentina el próximo mes, es muy probable que las negociaciones se vuelvan aún más complicadas para el Estado Nacional.