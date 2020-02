El programa "Comprá Cerca" tendrá una canasta de entre 15 y 25 alimentos y productos de pymes

La Provincia busca dinamizar las ventas de los comercios próximos e incluir la comercialización de productos producidos por mipymes, pymes y cooperativas

El programa Comprá Cerca, cuya puesta en marcha fue anunciada este miércoles por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, tendrá una canasta básica de alimentos genéricos de 15 productos para almacenes barriales y de 25 para autoservicios; a la vez que animará a las pymes, cooperativistas y mayoristas a comercializar sus productos.

El objetivo del programa es "contar con referencias de precio para los principales productos de consumo masivo, incluir a aquellos puntos de venta que no son alcanzados por los programas de Nación, como por ejemplo Precios Cuidados, dinamizar las ventas de los comercios de proximidad y crear mecanismos de comercialización para productos producidos por mipymes, pymes y cooperativas".

De cara a este objetivo, la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones del ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense firmará acuerdos con cada municipio en donde se implemente el programa; los comercios podrán adherir al programa a través del trabajo realizado por la comuna y el control y fiscalización del Programa se realizará en conjunto.

Según se explicó desde la cartera provincial, "se tomará como referencia para el precio de compra de los puntos de venta a los precios definidos en la canasta de Precios Cuidados de CADAM (Distribuidora y Autoservicios Mayoristas)".

"Se definirá una canasta de 15 productos genéricos para almacenes y de 25 productos genéricos para autoservicios, los cuales contarán con un precio de venta con márgenes razonables, tomando como precio de compra Precios Cuidados CADAM. La canasta incluye alimentos, bebidas, higiene personal y limpieza", detallaron.

Se informó que "para incluir a las mipymes, pymes y cooperativas que producen alimentos en cada partido de la provincia de Buenos Aires se definieron canastas de precios con productos genéricos, dando libertad a los comercios para comprar los productos disponibles en Precios Cuidados CADAM o cualquier otro mayorista, distribuidor o proveedor local".

"Los precios de venta serán actualizados de manera trimestral, luego del lanzamiento de la canasta de Precios Cuidados de CADAM. Se definen dos regiones con precios diferenciales, que responden al costo logístico contemplado en Precios Cuidados CADAM del 3,5% adicional. Así, Gran Buenos Aires contará con un precio base y el resto de la Provincia con un precio que incluye este diferencial logístico del 3,5% en caso de contar el producto con diferencial logístico", precisaron.

En cada punto de venta se podrá encontrar el listado completo de productos junto a la señalética correspondiente a cada ítem particular, en tanto los comercios deberán cumplir con la señalética, el normal abastecimiento y el precio acordado del Programa.

Precios Cuidados en la Provincia

Durante la firma del convenio Comprá Cerca, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmó que durante los últimos cuatro años "había que comprar un GPS o una lupa para encontrar un Precio Cuidado en la provincia de Buenos Aires".

En ese marco, el gobernador subrayó que "que las decisiones que está tomando el presidente Alberto Fernández coinciden absolutamente con las orientaciones que tiene el gobierno de Buenos Aires".

"Es un placer enorme firmar este convenio con Nación y la Provincia, no puede haber una política exitosa en Nación sino está coordinada y articulada con Provincia y no puede haber una política exitosa en Provincia sino está articulada con Nación", dijo el gobernador.

Y agregó: "Precios Cuidados es una política de empoderamiento de los y las consumidoras, la supervisión, la colaboración, el control de precios lo hacemos decentralizadamente pero era importante formar el gobierno provincial para ponernos al servicio de la Nación y complementarnos", sostuvo.

Kicillof dijo que "venimos de 4 años donde no sabíamos lo que iba a venir de luz el mes siguiente, no sabíamos cuánto iba a venir de gasto, no sabíamos cuánto iba a salir nada. Eso hizo que también se desordenara el proceso de fijación de precio de los empresarios".

"Las víctimas son todos, no es que gana el comerciante a expensas del consumidor, en el clima que armaron con políticas neoliberales, no de ausencia del Estado sino de presencia del Estado para preservar los intereses de capitales más concertados del país, es sálvese quien pueda y ante esto es necesario que el Estado vuelva a intervenir", agregó.

El gobernador remarcó que "Precios Cuidados fue una política de intervención y regulación del Estado tan exitosa que ni siquiera un gobierno como el anterior pudo erradicar, subsistió esos 4 años que sobrevivieron pero desvirtuada, las hicieron o inservibles o contraproducentes".