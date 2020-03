Video: cuatro cuestiones del Gobierno que inquietan a Juan Carlos De Pablo

El reconocido economista analizó el discurso que dio el presidente, Alberto Fernández, en la apertura del año legislativo en el Congreso

El economista Juan Carlos De Pablo analizó el discurso de Alberto Fernández en la apertura del año legislativo en el Congreso.

"Fue muy preciso de la forma en la que él ve la economía y la política económica. Los entusiasmos que tiene son mi preocupación", sentenció durante una entrevista.



"Se entusiasma con la economía popular, las huertas y con esto de hacer pelota a los intermediarios. Yo no tengo ningún problema, ahora: ¿esta gente pagará todos los impuestos? ¿respetará la legislación laboral ? ¿pagará todas las cargas sociales", se preguntó.

"Si el Presidente de la Nación está induciendo a la informalidad estamos en problemas", dijo tajante.



En segundo lugar, criticó el argumento de que los empresarios dan información a los funcionarios y así éstos van a "mejorar" las decisiones de las compañías: "Es no entender cómo funciona la toma de decisiones empresaria y es pretender que funcionarios y robots mejoran las decisiones empresarias".

Luego el economista se refirió a las negociaciones que lleva adelante la cartera que conduce Martín Guzmán respecto de la deuda externa argentina. Para De Pablo en esta instancia "no importa cómo o cuándo se generó la deuda" y además, "no hay ninguna forma de honrar la deuda", sino que el único camino que queda es la negociación, y "ahí no hay que ir con una ametralladora".



Por último, cuestionó su entusiasmo por el Consejo Económico Social. "Hay conflictos de corto, mediano y de largo plazo. Esto de que nos vamos a juntar y cantar el himno, lo quiero ver", dijo a LN+.



Pese a esto remarcó que siempre le da el beneficio de la duda al Poder Ejecutivo, pero retrucó: "Estoy viendo a qué velocidad el Presidente va corrigiendo algunos de sus entusiasmos".



"Según el Presidente ya se distribuyeron más de 900 mil tarjetas alimentarias, pero no hay millones muriéndose de hambre. Seamos precisos", dijo. Entonces, enfatizó: "Decimos que los recursos son escasos y él dijo: 'Nunca más la deuda insostenible'. Hacete cargo. Cuando vos decís: 'No nos endeudemos más' automáticamente estás diciendo 'equilibrio fiscal'".



Más adelante, De Pablo sostuvo: "Con esta política económica pensar en una liberación cambiaria es no pensar". Y crítico la política en torno al campo: "La gente del campo está que arde, y es lógico".