Coronavirus: limitan la cantidad de papel higiénico y máscaras que la gente puede adquirir

Algunos minoristas decidieron limitar la cantidad de rollos de papel higiénico, mascarillas faciales y botellas de desinfectante de manos

Algunos minoristas están teniendo que tomar medidas drásticas para limitar la cantidad de rollos de papel higiénico, mascarillas faciales y botellas de desinfectante de manos que cada persona puede comprar a medida que los clientes almacenan productos por temor al nuevo brote de coronavirus.



Las cadenas de supermercados australianas Woolworths y Coles comenzaron a limitar las compras de papel higiénico a cuatro paquetes por persona esta semana. Costco Australia también está restringiendo la cantidad de papel higiénico, desinfectante, leche, huevos y arroz que cada cliente puede comprar.



En Estados Unidos, Kroger dice que está limitando las compras individuales de "productos relacionados con la desinfección, el resfriado y la gripe", mientras que Home Depot está reduciendo el número de máscaras faciales en pedidos individuales realizados en línea y en tiendas, señala CNN.



En Reino Unido, Boots está limitando la compra de desinfectante para manos a dos botellas por cliente, y la tienda de comestibles en línea del Reino Unido, Ocado, aconsejó a los clientes que realicen pedidos con más anticipación a raíz de una "demanda excepcionalmente alta".



Los proveedores de servicios de alimentos de emergencia, que envían comidas liofilizadas a las personas que se preparan para crisis como los desastres naturales, también están experimentando un gran aumento en las ventas.



"Estamos acabando aproximadamente nuestros pedidos mensuales promedio en un día", dijo James Blake, jefe de Emergency Food Storage UK, el mayor proveedor de alimentos de emergencia en Europa. "Nuestras latas tienen una vida útil de 25 años, por lo que la gente realmente está pensando en abastecerse".



En un supermercado Coles en Brisbane, Australia, el miércoles, el papel higiénico se agotó por completo. Un trabajador de la tienda le dijo a CNN que su turno había estado agitado y que los clientes atestaban los pasillos.



Cuando una nueva entrega de rollos de papel higiénico llegó esa tarde, los trabajadores ni siquiera tuvieron tiempo de desempacar los productos antes de que los compradores entraran, dijo.



Las cosas estaban tan frenéticas que los trabajadores simplemente entregaban paquetes directamente a los clientes, agregó el empleado. Dijo que no quería ser nombrado porque no estaba autorizado para hablar con los medios.



"Es una locura", murmuró un cliente después de ver estantes vacíos en la tienda.



"Es muy loco", dijo otra persona.



En otra tienda Coles en Sydney este miércoles, un guardia de seguridad fue enviado para vigilar el pasillo de papel higiénico. Un periodista del Sydney Morning Herald dijo en Twitter que le dijeron que la tienda estaba abasteciendo el producto "cada diez minutos más o menos".



En un comunicado a CNN, Coles dijo que el despliegue de seguridad era una situación "única".



Patrick Noone, director gerente de Costco Australia, dijo que su equipo ha estado luchando para adaptarse al repentino salto en la demanda en los últimos días.



"Hemos visto una afluencia de personas en los almacenes de todo el país en la última semana abasteciéndose", dijo Noone en un comunicado. "Nuestros empleados y proveedores están trabajando incansablemente para tratar de mantener el ritmo".



Si bien algunos minoristas disfrutarán de un aumento en las ventas —Costco en todo el mundo registró un aumento de aproximadamente el 3% el mes pasado que atribuyó a una mayor demanda de las preocupaciones por el coronavirus— algunos expertos dicen que no es necesariamente algo bueno.



"El miedo a enfrentar una creciente escasez de suministros y las perspectivas de interrupciones en la vida diaria probablemente han llevado a las personas a abastecerse", dijo a CNN Business Bernard Aw, economista principal de IHS Markit.



Pero agregó que "las empresas generalmente prefieren un crecimiento estable de la demanda en lugar de cualquier aumento debido al impacto que tales sobretensiones en la demanda tendrán en su capacidad para garantizar suministros suficientes".



Algunos minoristas también se han visto afectados por la interrupción en la cadena de suministro.



Aw señaló que el brote de coronavirus ha afectado a las cadenas de suministro de las empresas, y los datos de fabricación de febrero muestran que "los tiempos de entrega globales se prolongaron en la mayor medida en casi nueve años".



Para evitar estos problemas, algunas empresas están adoptando nuevas prácticas.



Coles ha introducido "algunas entregas directas de ‘proveedor para almacenar'" para simplificar la cadena de suministro, dijo un portavoz.



Esto es "para acelerar la rapidez con la que podemos reponer artículos populares como papel higiénico", dijo la compañía a CNN.



Jonathan Cheng, socio de Bain que dirige la práctica minorista de la compañía en la Gran China, dijo que la crisis subrayó la necesidad de que algunos minoristas tradicionales reconsideren cómo obtienen y suministran bienes a largo plazo.



"Los equipos de gestión minorista se enfrentan actualmente a dos desafíos inminentes. El primero es un cuello de botella logístico", señaló. "El segundo desafío es la escasez inminente de oferta, vinculada a la incertidumbre sobre cuándo las fábricas reanudarán la producción".



A medida que el brote empeora, los minoristas observan de cerca las cadenas de suministro en busca de signos de una mayor interrupción, según Andrew Opie, director de alimentos y sostenibilidad del Consorcio minorista británico, que incluye supermercados como Marks & Spencer y Aldi.



"Son expertos en gestionar la interrupción y trasladar el abastecimiento de un país a otro para mitigar cualquier impacto", dijo a CNN Business. "Nuestros miembros están trabajando tan duro como pueden para garantizar que los consumidores tengan acceso a los productos que quieran".