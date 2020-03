Coronavirus: declaran la pandemia y se suspenden algunas actividades deportivas internacionales durante marzo en Argentina

Se pospuso la carrera de motos que iba a desarrollarse en Santiago del Estero. Río Negro y Catamarca decidieron cancelar todos sus eventos masivos

La Secretaría de Deportes, a cargo de Inés Arrondo, decidió que, durante el mes de marzo, se suspendan los torneos, competencias, giras y todo evento deportivo a desarrollarse en el país en el que participen deportistas que hayan transitado por territorios con circulación activa del virus.

"Abarca a todo lo que sea internacional, como el campeonato Sudamericano de natación, la Copa del mundo de espada, el Gran Prix de atletismo, que se hacía en Entre Ríos y el Paraolímpico de boxeo. El resto de la actividad nacional sigue", detalló Daniel Díaz, subsecretario de Deportes, en declaraciones al canal TN.

El funcionario afirmó además que aquellos deportistas que están compitiendo en países de riesgo, cumplirán la cuarentena de 14 días. ​

Además, se confirmó que la segunda fecha del Moto GP, la carrera de motos más importante del mundo, que en los planes debía desarrollarse entre el 17 y el 19 de abril en la ciudad santiagueña de Termas de Río Hondo, también quedó postergada para el 20 de noviembre.

"Debido al brote de coronavirus en curso, el evento se ha reprogramado para más adelante en la temporada y ahora tendrá lugar del 20 al 22 de noviembre. Por lo tanto, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana se celebrará ahora del 27 al 29 de noviembre", anunciaron por intermedio del sitio oficial de la máxima categoría del motociclismo mundial.

La decisión fue tomada en base a recomendaciones realizadas por las autoridades sanitarias. En ese sentido, el ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que se declarará la pandemia por la propagación del coronavirus. A las pocas horas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo hizo).

En rueda de prensa, el ministro de Salud explicó que el cuadro de situación "varía día a día" y reafirmó que esperaba que el fenómeno de la propagación del virus "ocurriera un poco más tarde" en la Argentina, pero advirtió que "es un ciclo que inexorablemente va a terminar en circulación local".

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una "pandemia", después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado.

"Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente" en los próximos días y semanas, agregó.

A nivel provincial

Catamarca y Río Negro son las primeras dos provincias en ponerse en cuarentena. La gobernadora rionegrina Arabela Carreras decretó el estado de alerta con el objetivo de sensibilizar la vigilancia del coronavirus "y brindar una respuesta integral y oportuna en el territorio provincial".

Además, dispuso la suspensión preventiva por el plazo de 30 días corridos a partir de este miércoles, "de todos los actos públicos y fiestas populares que impliquen afluencia masiva de público" cuya organización recaiga en la Provincia. A los municipios y demás poderes del Estado se los convocó para adherir a estas medidas al igual que a las organizaciones privadas.

Multa o prisión para el que no respete la cuarentena

Además, el presidente Alberto Fernández aseguró que será obligatoria la cuarentena para las personas que viajaron a los países más afectados por el avance de la enfermedad. La medida será oficial a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que se publicará en el Boletín Oficial.

"Yo ayer dije que teníamos que cambiar el tema de la cuarentena y eso se va a resolver hoy. La persona que cumple esa cuarentena de 14 días tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa. No es voluntario, no es una recomendación: deberá hacerlo con las consecuencias que eso supone y si no lo cumple, estará incurriendo en un delito, que es poner en riesgo la salud pública", aseguró Fernández en diálogo con el periodista Mauro Federico en FM Delta.

En este sentido, el actual Código Penal dispone entre tres y 15 años de cárcel para las personas que propaguen "una enfermedad peligrosa y contagiosa", en el artículo 202. En tanto, el artículo 203 hace referencia a multas de entre 5 mil a 100 mil pesos cuando la propagación fuera cometida "por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo".

En el caso de que tuviere como resultado enfermedad o muerte "se aplicará prisión de entre seis meses a cinco años".

En tanto, el artículo 205 destaca: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

A nivel mundial, la enfermedad ya llegó a al menos 118 países y amenaza a los sistemas de salud menos desarrollados. Si bien la cantidad de contagios comenzó a declinar en China, país donde se originó el brote, los infectados están en alza en varios continentes y la cifra total supera a los 120.000. Hay 4.368 muertos y 66.216 personas pudieron recuperarse del virus.