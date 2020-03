Ordenan el cierre de restaurantes, rotiserías, cervecerías y heladerías en Mar del Plata

Los comercios podrán brindar el servicio de delivery o para llevar. La medida también incluye a gimnasios, clubes deportivos, salones de eventos y boliches

El intendente Guillermo Montenegro dispuso por decreto el cierre de restaurantes, rotiserías, bares, balnearios, cines, confiterías, cafés, cafeterías, cervecerías y pizzerías, entre otros rubros, hasta el 31 de marzo para evitar la propagación del virus Covid-19 en Mar del Plata.



Por otro lado, el texto aclara que los comercios podrán vender comida y bebida en la modalidad de envío a domicilio o "para llevar".



El decreto, que fue emitido este martes a la tarde, se dio a conocer tras el pedido del jefe comunal a los turistas de que "no vengan" a la ciudad este fin de semana largo al asegurar que Mar del Plata "no está preparada" para recibirlos.



En el primer artículo del texto, Montenegro ordenó a partir de la firma del decreto y hasta el 31 de marzo el cierre de restaurantes, rotiserías, bares, boites, balnearios, cines, confiterías, cafés, cafeterías, cervecerías, pizzerías, hamburgueserías, heladerías, servicios de comida o café en estaciones de servicios, similares o afines y cualquier otro comercio con mesa al público.



Asimismo, Montenegro decretó el cierre de shoppings, teatros, salas de juegos, salas de juegos electrónicos y video juegos, confiterías bailables, locales bailables, boliches, pubs, salones de fiestas, salones de usos múltiples, salones de fiestas infantiles, peloteros, natatorios, gimnasios, centros de entrenamiento, complejos y parques recreativos, clubes y lugares donde se realizan actividades deportivas.



La medida se extiende también a establecimientos que "por razones sociales, culturales o religiosas convoquen la reunión de personas, y cualquier otro lugar similar a los descriptos".



Por su parte, todos los lugares de hostelería que posean plazas para alojarse en la ciudad no podrán tomar nuevas reservas hasta fin de mes y deberán reprogramar las que ya han sido emitidas.



Los locales que comercialicen alimentos, bebidas, productos de limpieza, desinfección y medicamentos deberán evitar la aglomeración de personas, limitar el ingreso masivo de clientes, reforzar el servicio de cajas, asegurar la separación de más de un metro entre personas en las filas, higienizar barandas, manijas de carros y todo elemento en contacto con el público, como así también poner alcohol en gel a disposición del público y proveer a su personal de guantes de látex. También tendrán que fijar un horario especial para la atención de personas que se encuentren dentro de los grupos de riesgo.



Las medidas, que buscan el resguardo del personal, se extienden a la atención en bancos, entidades financieras y terminales de cobro de servicios e impuestos.



En este marco, Montenegro insta a la población que evite participar en reuniones de todo tipo y que tome las medidas que se difunden por canales oficiales para prevenir el contagio del virus que causa el COVID-19.