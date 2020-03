Juan Bour: "El Gobierno debería reducir a cero por 60 o 90 días todas las contribuciones patronales"

Juan Luis Bour señala que algunos de los paliativos que el Gobierno nacional está proponiendo en materia laboral "pueden llegar demasiado tarde

Juan Luis Bour, economista director de FIEL, señala que algunos de los paliativos que el Gobierno nacional está proponiendo en materia laboral "pueden llegar demasiado tarde para evitar la caída del empleo formal".



"Desde fines de diciembre se vieron dos aproximaciones a la epidemia que surgía en China. Por un lado, la mayoría de los líderes políticos del mundo la minimizó, y sólo un puñado de países con experiencia previa en estas situaciones o visión de futuro tomaron las mayores precauciones. Sólo cuando el coronavirus los superó la mayoría reaccionó, tarde y en general tratando de frenar lo que ya para ese momento era difícil de contener", señaló Bour a Infobae.



En la Argentina el gobierno que asumió en diciembre tenía algunas decisiones tomadas sobre medidas de política económica que iba a aplicar, y en el plano del mercado laboral las instrumentó tras la aprobación de la Ley de Emergencia, que en general desalientan la contratación laboral (suspender reducciones impositivas o aumentar la carga en algunos segmentos, encarecer y virtualmente prohibir despidos, desalentar exportaciones, introducir controles cambiarios que alientan la informalidad empresaria, desalentar la inversión). Esas medidas están todavía vigentes y por lo tanto no favorecen el empleo formal.



"La decisión inmediata debería haber sido llevar a cero todas las contribuciones patronales, 60/90 días, a efectos de sostener el empleo formal, sin discriminar tamaño de empresas. La prioridad debe ser sostener el empleo formal, ya que los mecanismos actuales pueden llegar demasiado tarde y a demasiado pocos. Definir desde el Estado quiénes perdieron o ganaron con la pandemia -eligiendo empresas- es un acto de soberbia que puede costar muy caro. Puede ser que la baja de contribuciones tampoco alcance, pero sería una forma bien focalizada de apoyar el trabajo registrado en un evento generalizado, dando espacio para que la actividad se recupere rápido cuando -en algún momento - pase el pico de la pandemia", explicó el economista.



Los créditos para abonar salarios con la baja de encajes pueden ser, en cambio, una buena decisión para el corto plazo mientras se tenga en cuenta el impacto monetario global del paquete.

Asimismo, el economista director de FIEL sostuvo: "Estimo una caída de productividad laboral en el corto plazo por la interrupción de procesos y la necesidad de adaptación y aprendizaje rápido. La interrupción forzada de la movilidad desploma en lo inmediato la producción. Cuando se conozcan los datos de PBI de China del primer trimestre y luego los del segundo nos daremos una idea acabada de la magnitud del impacto en economías complejas e interrelacionadas. En el mediano plazo habrá un primer impacto en términos de memoria: algunos, más que otros, recordarán la experiencia y eventualmente aprenderán a prepararse para enfrentar mejor los shocks. Eventualmente, perdedores en el corto plazo, podrán ser ganadores en el largo".



respecto al teletrabajo, Bour indicó: "Para que el paso del trabajo en oficinas se reemplace con ganancias de productividad por el teletrabajo se requiere infraestructura, flexibilidad de los individuos y de las organizaciones, y flexibilidad normativa. Es probable que en la Argentina haya muchos individuos y empresas flexibles, pero tengo dudas que la infraestructura física, la legal (regulaciones laborales) y la base política (sindicatos y políticos mirando al Sudeste, cuando se viene el ventarrón del Oeste) estén a la altura de las circunstancias".



Para sostener la actividad no basta con mandarnos a trabajar a todos nosotros desde la casa, si no hay buena infraestructura. En esto el problema es que la clase política ve a las empresas de servicios públicos como enemigos de la sociedad, cuando sólo se trata de tener regulaciones transparentes y buenas reglas que no puedan ser modificadas ad libitum para satisfacer objetivos políticos (frenar inflación, darle un regalo a mi clientela política, aprovecharse de las licitaciones públicas, entre otros).



"Pasado el flagelo, la pregunta es si se vuelve a lo anterior o se avanza en el teletrabajo. La respuesta está por verse en la Argentina, ya que en el resto del mundo no hay dudas: el paradigma del empleo ha cambiado. Pero aquí, y en Venezuela, la respuesta es: todo depende. El tradicional control político de obreros y empleados se realiza en el lugar de trabajo, mientras que es mucho más difícil sostenerlo cuando existen millones de unidades que operan y negocian en forma independiente", precisó el economista.



En el plano económico el teletrabajo puede verse como una solución "de esquina", la mejor forma contractual para algunas profesiones y actividades, y para algunos individuos y empresas.

Pero por otro lado el trabajo en fábricas y oficinas seguirá siendo una forma de relación contractual en muchos casos. Más generalmente se puede esperar que -como muchos venimos haciendo- lo más probable es que toda persona ocupada realice una parte del trabajo en oficina y otra parte en forma remota, en un continuo de alternativas para cada persona y empresas. La solución no necesariamente tiene que ser de esquina (100% teletrabajo, 100% fábrica/oficina).



Respecto al panorama inmediato, Bour precisó: "Tenemos que prever un fuerte descenso de la producción y del PBI, un pronunciado deterioro fiscal, y quizás el financiamiento con emisión del déficit, lo que en ese escenario implicaría aumento de desequilibrios en otros frentes (mayor brecha cambiaria e inflación). Los salarios reales no se van a recuperar en este contexto y la tasa de desempleo se va a mantener en torno del 10% o por arriba de ello en el segundo y tercer trimestres. No esperemos aumentos de productividad –medida como producto por ocupado-, en un contexto de fuerte caída de la generación de riqueza por el conjunto de los factores de producción de bienes y servicios".



"Argentina carece de fondos anticíclicos, y estando en situación de virtual default no hay margen para obtener financiamiento voluntario, de modo que el aumento del desequilibrio fiscal muy probablemente derive en mayor inflación", indicó el economista a Infobae.

Respecto a las medidas fiscales, Bour precisó: "Las medidas de ajuste estructural deben plantearse como políticas de largo plazo, no son medidas para la emergencia, más allá de que sean interpretadas como una señal de hacia dónde se quiere avanzar. En este contexto, me inclino por medidas de alivio fiscal, compartido con el esfuerzo de toda la población, incluyendo todo el personal del Estado en sus tres niveles -Nacional, provincial y municipal- porque todo el sector privado, formales e informales, están haciendo un severo ajuste".