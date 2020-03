Coronavirus: "Es como si los pulmones de los pacientes se apagaran de repente", el relato de un enfermero que presta servicio en Italia

Un enfermero, del hospital de San Gerardo de Monza, contó cómo vio afectada la salud de los pacientes infectados con coronavirus

Lombardía es la región más afectada en Italia por la pandemia del coronavirus. Un enfermero, del hospital de San Gerardo de Monza, contó a la agencia ANSA cómo vio afectada la salud de los pacientes infectados con coronavirus.



"Es como si los pulmones de pacientes con coronavirus dejasen de funcionar de repente sin una aparente razón", indicó.



Además, definió que el virus no sigue un esquema con precisión: "Sería precioso poder poner en contacto a los pacientes del departamento de reanimación con sus seres queridos, pero no hay posibilidad, están aislados. Para colmo, no podemos ponernos a pensar en llamadas, porque de repente, sin motivo aparente, los pulmones de algunas de esas personas dejan de funcionar, como si se apagaran, a veces sin que se logre recuperar la situación".



Además remarcó la importancia de acatar y seguir las indicaciones del gobierno para quedarse en los hogares y evitar que el Covid-19 se siga propagando de persona a persona:



"El decreto del gobierno (italiano) impone a los ciudadanos que se queden en casa, algo que todavía hoy muchos no comprenden; así que por nuestra parte hacemos un ruego, casi una oración, para que la gente se quede en casa. Si respetan el confinamiento quizás dentro de 20 días podremos ver una mejoría"



Este testimonio se suma al de otros trabajadores de la sanidad, que han expresado su angustia y preocupación.