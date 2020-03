Felipe Solá, sobre los argentinos varados: "Hay posibilidades de que algunos no puedan regresar"

La Cancillería informó a consulados nacionales en todo el mundo para "que se preparen" para contener la situación. Estado de situación

El canciller Felipe Solá anticipó que algunos de los argentinos que están varados en distintas ciudades del mundo no podrán ser repatriados y que "deberán quedarse" en el exterior.



El funcionario apuntó principalmente al grupo de más de 30 mil argentinos que viajaron al exterior días después de que el coronavirus fuera declarada como pandemia mundial. "No podemos hacer un juicio legal sobre esas personas, sino ético", dijo el ministro de Relaciones Exteriores.



"Sacamos una nota de Cancillería para informar a todos los consulados para que se preparen a que haya argentinos que se tengan que quedar. Va a depender del avance de la pandemia. Hay posibilidades (de que algunos varados no puedan regresar)", explicó el funcionario en declaraciones radiales.



"Hay dos clases de argentinos en el exterior. Las listas para repatriar estaban terminadas hace diez días y la cantidad empezó a bajar con los vuelos especiales. Pero una segunda camada salió del país después", aclaró el ministro.



Solá afirmó que las principales ciudades con argentinos varados por la crisis del coronavirus y que buscan regresar al país son Madrid, París, Roma, México DF, Lima, Bogotá, Miami y Nueva York. Esta última ciudad, comentó el funcionario, "es un lugar complejo" ya que "la tasa de contagio es muy alta" y porque "hay muchos argentinos que quieren volver".



"Queremos organizar la vuelta desde un punto de vista de justicia en el orden de espera. Priorizamos gente grande o que tenga algún problema puntual, y mujeres embarazadas o con niños", explicó.



Además, el canciller volvió a criticar a las aerolíneas por "perjudicar a los pasajeros". "Vendieron pasajes y después no cumplen. Y en muchísimos casos se han negado a endosar pasajes", para que sus clientes puedan regresar en los vuelos especiales de Aerolíenas Argentinas. "Se viene la mala para muchas aerolíneas y algunas van a quebrar por esta situación", concluyó.