Monotributistas e informales: el bono "se va a repetir todas las veces que se necesite", según Moroni

El titular de la cartera laboral dijo que se están tomando las medidas adecuadas para que la población se vea afectada lo menos posible por la pandemia

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, afirmó que el pago del bono extraordinario de 10.000 pesos que fue anunciado lunes martes para monotributistas y trabajadores informales "se va a repetir todas las veces que se necesite mientras dure" el aislamiento social dispuesto por el gobierno nacional para mitigar la propagación del coronavirus.



El funcionario aclaró que dicho bono "es compatible con la Asignación Universal por Hijo, por lo que aquellos que cobran esa asignación van a poder también recibir este bono de 10.000 pesos".



"La medida apunta a que las familias de trabajadores informales, independientes y los monotributistas de las categorías más bajas (A y B) que solo viven de ese único ingreso, perciban este bono que será un ingreso extraordinario", destacó el titular de la cartera laboral.



Sobre cuándo los beneficiarios podrán cobrar el bono, Moroni manifestó: "Se va a cobrar durante el mes de abril porque esto va a requerir una inscripción a través de un sitio o una aplicación de la Anses, que estará lanzando en estos días".



"Con los datos en la Anses y el entrecruce de información lo que vamos a constatar es que el monotributista no perciba otro salario en relación de dependencia o que el trabajador informal no tenga en su círculo familiar cercano alguien que tenga un buen ingreso", remarcó.



Con respecto a la continuidad del bono, Moraoni adelantó que "se va a repetir todas las veces que se necesite mientras dure esta situación".



Al ser consultado sobre la eliminación de la doble indemnización en junio como está previsto por ley, el titular de la cartera de Trabajo advirtió que "se verá cómo está la situación en ese momento ya que es claro que el escenario es distinto, aunque por ahora no estamos viendo que haya despidos masivos".



Con respecto al programa REPRO para ayudar a las empresas a cubrir el pago de salarios de sus trabajadores, Moroni precisó que "por ahora son muy pocas las empresas que lo pidieron" y aclaró que las que lo hicieron "ya venían mal desde el año pasado".



En tanto, consideró que "en estas crisis habrá algunas sectores muy afectados, otros algo afectados y otros sectores que están trabajando muy bien como el sector de la alimentación".



"Para los más afectados vamos a armar rápidamente un esquema para contener a un grupo de sus empleados a través de los REPRO u otro programa que estamos diseñando. Después veremos que hacemos con las empresas grandes", señaló.



"Estamos tomando todas las medidas adecuadas para que la población se vea afectada lo menos posible por la pandemia", concluyó el ministro.

Esfuerzo adicional por parte del Estado

El director ejecutivo de la ANSeS, Alejandro Vanoli, remarcó que el Gobierno comenzó a atender a los segmentos "más débiles" ante la crisis por el coronavirus, pero anticipó que "dependiendo de la evolución de la pandemia y los efectos económicos, el Estado hará un esfuerzo adicional" para llegar a otros sectores.

El Gobierno oficializó este martes el pago del "Ingreso Familiar de Emergencia" por 10 mil pesos y de "carácter excepcional" por medio de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

Si bien ese ingreso se cobrará por única vez en abril, puede ser prorrogado "hasta el momento en que considere que la situación de emergencia sanitaria.

En ese escenario, Vanoli evaluó: "La duración de las restricciones va a determinar el impacto económico sobre las distintas actividades".

Te puede interesar El Gobierno, cerca de suspender el pago de aportes patronales para todas las actividades

Además, puntualizó: "En función de la profundidad y la extensión, se tomarán medidas adicionales. Sabemos que hay sectores de clase media muy golpeados por esta situación".

"Antes de la pandemia, la economía argentina estaba en una situación de fragilidad", subrayó Vanoli en diálogo con el canal A24.

El titular de ANSeS destacó: "Con los pocos recursos que se disponen, tratamos de ir por los más vulnerables y generalizar las medidas en función de cómo impacte en el resto de las actividades".

"Empezamos por los más débiles", insistió y adelantó que las próximas medidas "inmediatas" alcanzarían a monotributistas de categoría "C".

Resaltó que la intención de la administración del Frente de Todos es respaldar a quienes están "sujetos a las consecuencias de las crisis".

Según afirmó, su gestión busca "poder ayudar de la manera más eficiente para preservar fuentes de trabajo y evitar las consecuencias de la pandemia con una situación económica de crisis en los últimos años".

Alertó además que se debe "normalizar la cadena de pagos", con lo que destacó el accionar del Banco Central porque "tomó medidas en ese sentido".