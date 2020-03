Será obligatorio el uso de barbijos en Catamarca

El Comité Operativo de Emergencia de Catamarca informó que será obligatorio el uso de barbijo para las personas que circulen en la provincia

El Comité Operativo de Emergencia de Catamarca (COE), integrado por distintos ministerios provinciales, informó este martes que, a partir del viernes, será obligatorio el uso de barbijo para las personas que circulen en la provincia y adelantó el arribo de efectivos del Ejército Argentino para ayudar a controlar el aislamiento.



La disposición fue confirmada por el Ministerio de Salud de la provincia: "A partir del viernes 27 de marzo será obligatorio el uso de barbijo para todas la personas que tengan que salir de sus domicilios", señala el comunicado.



Por su parte, el ministro de Seguridad y vocero del COE, Hernán Martel, adelantó que el próximo jueves arribarán a Catamarca efectivos del Ejército Argentino para sumarse a las tareas de control de la cuarentena.



"Desde el viernes se exigiría el uso de barbijos, es una medida de salud. Vamos a tratar de soportar los lugares de venta y proveer también a través del Estado provincial", agregó en diálogo con Cadena 3.



Desde el COE, también informaron que, por decisión del Poder Ejecutivo provincial, se avanzará con el cobro de multas dinerarias por no cumplir el aislamiento obligatorio en cada domicilio.



La multa por estas contravenciones -más allá de las acciones correspondientes al fuero penal- ascienden a $200 mil para las personas alcanzadas por el artículo 7 del DNU 260/2020 que no cumplan con las medidas de esa normativa, y $50 mil para las personas no alcanzadas por el artículo 6 del DNU 297/2020, que estipula el aislamiento social preventivo obligatorio para todos. Catamarca hasta el momento no registra casos positivos de coronavirus.