Encuesta: el 90% de los argentinos está a favor de la cuarentena

El 90% de los argentinos creen que la cuarentena no terminrá el 31 de marzo, sino que durará más tiempo. Así lo afirma un estudio de la consultora Management & Fit (M&F) realizada entre el 21 y el 24 de marzo últimos en todo el país.



Pero, además, el 96,1% del país está de acuerdo con la medida de cuarentena obligatoria dictada por el Gobierno nacional (de ellos, el 87% afirmó que está "muy de acuerdo").



"Las mujeres y los mayores de 40 años presentan un nivel de acuerdo mayor con la implementación de la cuarentena", explica el informe. "Mientras que los varones y los menores de 40 años mencionan en mayor proporción que se encuentran algo de acuerdo".



No hay grieta entre los que aprueban la cuarentena, aunque sí una curiosidad: los que votaron a Juan José Gómez Centurión son los únicos (el porcenaje es bajísimo) que muestran cierta disconformidad con la medida.



Hay más. El 86% afirma que cumple la cuarentena "totalmente" y un 7% lo hace "parcialmente".



Los porcentajes son parecidos a la hora de reconocer que la medida ha cambiado los hábitos de vida. El 80,7% dice que cambió su manera de vivir en los últimos días.



"Las mujeres, los mayores de 40 años y los niveles medios y altos mencionan proporcionalmente más que han modificado sus hábitos frente al coronavirus, mientras que los varones, menores de 40 años y los niveles educativos bajos mencionan mayormente que no lo han hecho", explica la encuesta.



A la hora de hablar de temas económicos, hay mucha preocupación. El 74% dijo que lo que está pasando con el coronavirus es "muy riesgoso" para su trabajo o su negocio.



"Los niveles altos mencionan, en mayor proporción, que el tema es entre 'poco' y 'nada' riesgoso para su negocio o su trabajo", amplía el estudio de M&F.



El Gobierno nacional parece haber tomado nota de lo que piensa la gente. Por ejemplo, que el 46% de los argentinos piensan que "los trabajadores independientes, monotributistas y autónomos" serán lo que peor parados salgan de la pandemia.



Hay acuerdo en otra cosa: el sistema de salud. El 72% de los argentinos piensan que no está preparado para enfrentar a la enfermedad. Mientras que apenas el 16% piensa lo contrario.



Son los menores de 40 años y los niveles educativos medios y altos lo que mencionan en mayor medida que el sistema de salud argentino no está preparado para hacer frente al problema del coronavirus.



Es impactante el nivel de aprobación a "la forma en la que Alberto Fernández conduce al problema del coronavirus a nivel nacional". El 91,7% aprueba "mucho" o "bastante" lo que está haciendo el Presidente.



Aquí, son las mujeres y los niveles educativos bajos los que mencionan, en mayor medida, que aprueban mucho la actuación del Gobierno nacional.



"En su mayoría, los votantes, sin distinción de candidato, mencionan que aprueban mucho la actuación del Gobierno nacional, exceptuando a los de Gómez Centurión", explica la encuesta en otro tramo de la presentación.



"Entre los votantes de Macri, el 45,3% menciona que aprueba 'mucho' la actuación de Fernández, mientras que el 42,4%, que aprueba algo. En tanto, el 87,2% de los votantes de Fernández mencionan que aprueban mucho su accionar", agrega.



¿Cree que el Gobierno nacional ha actuado en tiempo y forma para frenar el avance del coronavirus a nivel nacional?, fue otra de las preguntas.



El 61,% dijo que sí, mientras que el 21% que "lo hizo cuando pudo".



La conclusión de lo que están viviendo los argentinos la da la respuesta a una de las preguntas que abre el informe: el 93% de la gente afirmó que está "muy" preocupada por lo que ocurre con el coronavirus.