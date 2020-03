Coronavirus: qué economías regionales que siguen en actividad en medio de la cuarentena

Coninagro aseguró que luego del anuncio de implementar la cuarentena obligatoria para prevenir la pandemia del coronavirus "la economía se va a ralentizar"

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) aseguró que luego del anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández de implementar la cuarentena obligatoria para prevenir la pandemia del coronavirus, "la economía se va a ralentizar".

Además, Coninagro consideró necesario desde el ámbito gubernamental poner el foco en mantener la actividad en "cinco producciones, como son carnes, leche, granos, hortalizas y frutas".

Desde la entidad cooperativa, se ponderó la necesidad de seguir produciendo alimentos "en el marco de la emergencia sanitaria", y por tal motivo se instó a las autoridades a implementar acciones a favor de las "cinco actividades agropecuarias" que son consideradas como las más destacadas para cumplir con el objetivo productivo ante la crisis.

Según explicó Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, "es fundamental que 5 producciones no paren: carnes (bovina, aviar, porcina), leche, granos para harina, vegetales, hortalizas como papas y frutas como peras y manzanas. En el caso de la industria, depende si se puede acopiar y/o si tiene stock para garantizar alimento".

Por ello, el dirigente agropecuario comentó que el sector agropecuario "esta a disposición de las autoridades nacionales o provinciales para crear nuevas herramientas y salir adelante con el objeto de producir los alimentos que necesita la población, hoy en cuarentena y en principio hasta el martes próximo. Tenemos que ser creativos para afrontar este momento todos unidos, explicó el titular de la entidad cooperativa", comentó.

El sector agropecuario estimó que estas actividades "no pueden ni deberían parar para garantizar el abastecimiento de productos agropecuarios que resultan esenciales en la cadena alimenticia". La entidad destacó las palabras pronunciadas por el presidente Alberto Fernández de "valorar a quienes producen alimentos".

A través del informe realizado por Coninagro, se destacó la decisión oficial de excluir de la cuarentena social a actividades de cosecha, transporte y comercialización de granos, situación que afecta también a las economías regionales en plena emergencia sanitaria.

Producción por producción

Puntualmente en el caso de la producción de carnes, la entidad recordó que "la producción aviar no puede parar porque se morirían sus animales". De igual forma, a nivel industrial no puede cesar la actividad porque "los pollos se deben faenar". También en el caso de la carne bovina, tanto en el sector pecuario como en las plantas de faena "no pueden parar pero sí se podría minimizar". De igual forma en la producción de carne ovina y porcina, "no se puede detener o se morirían los animales".

En el segmento de los granos, Coninagro recordó que actualmente se está en plena cosecha y frenar la trilla podría conllevar a "una disminución de su producción". En el sector de la industria de alimentos, "no pueden parar" su actividad productiva, ya que "los molinos harineros deben contar con la harina y fideos que son indispensables para alimentar a la población". De igual forma sucede con los ciclos agrícolas que ofrecen "las hortalizas, que no conviene que la producción se detenga".

En sectores como la producción de lácteos, la obtención de leche en los tambos "no podría parar o se morirían animales" y consignó además que "la industria láctea también resulta esencial" para mantener en movimiento la rueda productiva para abastecer a la población.

Coninagro recordó que hay producciones que actualmente están en etapa de cosecha como son la producción de algodón, maní (que podría acopiar su producción), tabaco, yerba mate, vino y mosto, entre otras producciones.

"La pandemia ha creado un clima de solidaridad, y esperamos que continúe. Dado el contexto, no hay planes para nuevas medidas de resistencia. Más bien, pretendemos entablar un diálogo y proponer políticas financieras y fiscales que favorezcan la producción, reduzcan los impuestos y diseñen un estado ágil, sin privilegios políticos", aseguró el presidente de Coninagro.