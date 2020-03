Bono de $10.000: ya se inscribieron casi 8 millones de personas para recibirlo

El bono, que comenzará a regir cerca del 15 de abril, será único por familia y para trabajadores informales o monotributistas de las categorías A y B

Más de 7,9 millones de personas se preinscribieron en el registro para poder cobrar los $10.000 del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto por el Gobierno, según los últimos datos informados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

De esta manera, en lo que va del lunes, se inscribieron más de 1,8 millón de personas, los que se suman a los más de 6 millones anotados entre el viernes y el domingo.

Este lunes 30 se pueden anotar aquellos cuyos documentos de identidad terminen en 6 y 7; y el martes 31 en 8 y 9.



El registro es completamente digital y gratuito en la página web de la Anses, donde deberán completar un trámite con los datos personales y establecer una cuenta bancaria (CBU) para el cobro.



El bono extraordinario -que comenzará a ser abonado alrededor del 15 de abril- será único por familia y corresponderá a trabajadores informales, de casas particulares, monotributistas sociales y de las categorías A y B que sean argentinos nativos o naturalizados o residentes, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años, y de entre 18 y 65 años.



A su vez, podrán contar con la asignación, siempre que no haya en el núcleo familiar otra persona con un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; los monotributistas de la categoría C o superior o del régimen de autónomos de una prestación de desempleo o de jubilaciones.



El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar, quienes no necesitarán realizar el trámite debido a que el monto se le acreditará de manera automática.

Asimismo, la Anses solicitó que los interesados en concretar la pre-inscripción para cobrar este beneficio respeten estrictamente las fechas indicadas, de tal manera que se pueda facilitar el trámite y evitar una congestión de la web del organismo que haga más lento o impida su correcto funcionamiento.



Después de concretada esta pre-inscripción, el organismo llevará adelante un relevamiento de datos de la información recibida de los solicitantes y pedirá a éstos una serie de datos complementarios, entre ellos sus números de cuentas bancarias.



También se aclaró que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán abstenerse de realizar esta pre-inscripción ya que están automáticamente incluidos en el IFE y cobrarán el aporte de 10.000 pesos en la misma cuenta en la que reciben pagos todos los meses.