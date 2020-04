El Gobierno prorrogó la cuarentena hasta el 12 de abril sin nuevas excepciones

Tal como lo anunció Alberto Fernández el pasado domingo, se oficializó la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio

El Gobierno oficializó la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Tal como lo anunció el domingo pasado Alberto Fernández, la cuarentena se extenderá hasta el próximo 12 de abril cuando culmine semana santa.

Si bien se evaluó la posibilidad de incluir excepciones, no hay modificaciones entre las actividades consideradas "esenciales" que seguirán operativas durante las próximas dos semanas.



En efecto, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial la prórroga del Decreto 297/2020 extendiendo el aislamiento hasta el próximo 12 de abril inclusive, con modificaciones con respecto a "trabajadoras y trabajadores que no se encuentran alcanzadas por ninguna de las excepciones previstas y deban cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, pertenecientes a las jurisdicciones, organismos y entidades del sector público nacional, cualquiera sea su forma de contratación, deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, pero deberán realizar sus tareas, en tanto ello sea posible, desde el lugar donde cumplan el aislamiento ordenado, cumpliendo las indicaciones de la autoridad jerárquica correspondiente".



Anteriormente el Poder Ejecutivo había establecido excepciones consideradas "esenciales" como prestaciones de salud afectadas a la emergencia y fuerzas de seguridad, abastecimiento de alimentos y elementos de higiene y limpieza, entre otros productos indispensables. Dada las consecuencias económicas del parate, el Gobierno evaluó incluir otras actividades para que la merma no sea tan brusca, sin embargo se mantiene todo tal cual entró en vigencia el pasado viernes 20 de marzo.

El Poder Ejecutivo justificó la decisión de prolongar la cuarentena debido a "la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional", que "requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a la emergencia". "Dado que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19", se agregó en los considerando.



Este martes 31 en el que culminaba la cuarentena anunciada hace 12 días, se confirmaron 88 nuevos casos positivos de coronavirus, elevando el número de infectados a 1054.

Además ya son 27 las víctimas fatales por la enfermedad. Con estos datos duros, se consideró que la "República Argentina ha implementado numerosas medidas tempranas para la contención de la epidemia, con la menor cantidad de casos y de días de evolución, en comparación con otros países del mundo".



"Si bien se han observado buenos resultados en la disminución de la circulación de personas, estos datos resultan aún insuficientes para evaluar sus efectos porque todavía no ha transcurrido, al menos, un período de incubación del virus de 14 días", se justificó. "Según la experiencia de los países con mejores resultados, es esperable el incremento en el número de casos hasta tres semanas después de iniciada la cuarentena estricta", se anticipó.



En ese sentido se resaltó que países que han implementado medidas de este tipo en el "tramo exponencial de sus curvas y ya con números muy elevados de casos, no han podido observar aún efectos positivos en el número de contagios y fallecimientos".



La decisión fue anunciada por Alberto Fernández el pasado domingo, día en el que por la mañana se reunió con sus funcionarios y un grupo de expertos en epidemiología que le sugirieron la necesidad de prorrogar la cuarentena; y por la tarde se lo comunicó a los gobernadores a través de un reunión que se llevó a cabo mediante videollamada.



"El plan es tal cual lo propusimos al principio: que la curva de contagios sea lenta para que podamos prepararnos y atender todos los casos que se presentan; estamos aprovechando muy bien el tiempo ganado", destacó el Presidente.