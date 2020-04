Descontrol en los bancos: el Defensor de la Tercera Edad pidió la renuncia del titular de la Anses

Eugenio Semino se mostró indignado por la aglomeración de gente mayor y las largas filas en las puertas de las entidades bancarias

Tras largas colas de espera y concentración de jubilados en los bancos desde el jueves por la noche, el abogado y defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, pidió la renuncia de dos funcionarios del Gobierno: del titular de la Anses, Alejandro Vanoli y el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi.



"Ante la situación de violación de cuarentena por responsabilidad de funcionarios del Estado, que han hecho que miles de jubilados estén toda la noche esperando para cobrar. PEDIMOS LA RENUNCIA del Sec. de Seg. Social Luis Bulit Goñi y del Dir de ANSES Alejandro Vanoli.", señaló Semino en las redes sociales.





Previamente, el abogado había cuestionado que "hace diez días que los bancos tienen la plata y los adultos mayores sufren no haber cobrado marzo".

"Lo decidió el sistema financiero, ANSES, los bancos y la Asociación Bancaria", advirtió, y agregó: "La Salud no formó parte de esta disposición. Esto no fue contextuado como un tema de salud pública, sino como un tema financiero más".



El Banco Central había determinado el 19 de marzo que los bancos dispusieran de un horario especial para el pago a los jubilados y pensionados, que sería en las dos primeras horas de apertura de las sucursales.

Sin embargo esto no pudo concretarse porque al día siguiente comenzó a regir la cuarentena, por lo que los bancos dejaron de atender. La actividad financiera no fue incluida dentro de los servicios esenciales.



Los jubilados que se concentraron masivamente en las sucursales desde la noche del jueves son los que aun no pudieron cobrar los haberes que deberían haber recibido durante el mes de marzo.

Si bien con la apertura de las sucursales durante el sábado y el domingo se va poder descomprimir la situación, también hay que recordar que desde el próximo miércoles se inicia un nuevo cronograma de pagos, pero en este caso, se cobra según el número de terminación del documento.