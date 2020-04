Por caída de facturación, cada vez más empresas piden pagar una parte del sueldo

Alegan que se pagaron los salarios de marzo, aún con varios días laborables sin producción, pero que el próximo mes esto ya no será posible

Poco a poco se va generalizando el pedido de las empresas para que los sueldos de abril se paguen en un 70% debido al parate de la actividad. Alegan que se pagaron los de marzo, aún con varios días laborables sin producción, pero que el próximo mes esto ya no será posible. En este contexto, el sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) acordó un 75% del salario en las plantas que están que no están trabajando.

Las empresas electrónicas de Tierra del Fuego pagaron el 70% de las remuneraciones de marzo a sus trabajadores, alegando la imposibilidad de llegar al 100% en una industria paralizada. En una entrevista con Perfil , el empresario Javier Madanes Quintanilla, dueño de la fábrica aluminio Aluar y de la fábrica de neumáticos Fate, dijo que "en abril se van a generalizar los acuerdos, porque no va a ser sostenible remunerar el 100%".

Fuentes de la Cámara Argentina de Establecimientos de Servicio Rápido de Alimentos aseguran que liquidaron para el período del 16 al 19 las horas trabajadas efectivamente y para el período que va desde el 20 al 31 un promedio proporcional a las horas que establece el convenio para situaciones especiales. La Cámara de Comidas Rápidas y todas las empresas del rubro pagaron lo mismo. Están McDonald's, Burger King, Starbucks y Mostaza, entre otras, indicó el diario La Nación.

Desde la CTA agregan que en el sector aeronáutico, Latam quiere discutir un esquema de reducción de salarios por la caída de los vuelos (la empresa anunció a fines de marzo la reducción para los que estén por encima del mínimo), y que otras empresas plantean un esquema parecido, cercano al 30%. En esta misma línea están las curtiembres, por ejemplo, que antes de ser declaradas una actividad esencial, estuvieron sujetas a la cuarentena.

Hugo Yasky, secretario general de la CTA, dice que esta información sobre reducción de salarios está llegando a la central obrera y que la posición es que se debe discutir caso por caso: las empresas con problemas, balances mediante, los trabajadores, los sindicatos y el ministerio de Trabajo, que está poniendo en marcha un sistema de Repro Express para asistirlas.

"Los gremios no tienen que aceptar una rebaja salarial generalizada. En este sentido, la Uocra dio un mal ejemplo con el convenio con Techint. Por dos meses había que ampararse en el paraguas del Gobierno de no despedir. Se dio una señal negativa al mundo empresario. Los sindicatos de la Argentina no tenemos que seguir esta línea. Si hay situaciones particulares y es razonable pensar que esto puede pasar, debe haber una discusión. Hay empresas con colchón para administrar esta emergencia y otras que no tienen margen", dice.

En el caso de las pymes, que generan alrededor del 75% del empleo en el país, Vicente Donato, responsable de asistencia técnica estadística de la Fundación Observatorio Pyme, dice que hay dificultades de liquidez para pagar los sueldos de abril. "Solo el 15% de las empresas de menos de 250 ocupados los podrán afrontar en su totalidad. El 55% necesita ayuda del Gobierno para saldar las cuentas. El resto directamente no va a poder pagar los salarios y ya están con serios problemas que pueden implicar cierres", añade Donato, quien se refiere a 600.000 pequeñas y medianas empresas formales.

Las pymes bonaerenses, habiendo pagado el 100% de los salarios de marzo, dicen que en abril no podrán afrontar la totalidad del salario de sus trabajadores. Se trata de una zona caliente, con la mitad de los puestos de trabajo que necesitan las personas que la habitan.

Las empresas pequeñas y medianas vienen "remando" problemas de fondo desde hace años, a los que ahora se suma el parate de la actividad. Como ejemplo, el testimonio de Gastón Martorell, dueño de la fábrica de bombillas para mate Reunata, quien tiene una micropyme en Ezeiza. Trabajan cinco personas en fabricación y otras cinco en comercialización. Con el tema de la cuarentena, dice "esto agrava todo, porque tenemos un gasto fijo $500.000 por mes, entre alquiler, sueldos, servicios, pero si no entra nada.".

Para recuperar lo que desembolsa todos los meses tiene que vender 200.000 bombillas por mes. "Pero hoy estamos vendiendo cero. El problema es que mis compradores no van a poder comprar ahora, porque en nuestro país el 80% de las empresas se manejan emitiendo cheques, es decir, pagan a 90 días", dice.

En el país, hay unas 920.000 pymes, entre formales e informales y 275.000 en la provincia de Buenos Aires y son responsables de 8 empleos de cada 10.

En representación de las pymes bonaerenses, el Secretario General de la Mesa Institucional Regional, José Randazzo, dijo al matutino: "Estamos extremadamente preocupados. Tengo 63 años, pero esta crisis no la pase nunca. Lo más triste es que no sabemos cuándo termina".

Ante la pregunta si tienen espaldas para aguantar el parate de la economía, asegura: "Em marzo hemos podido pagar al 100% los sueldos, fue un enorme esfuerzo porque va a ser casi 30 días que el 70% de los pymes factura cero. Pero la gran preocupación es abril, mayo y junio. Hay que ver como salimos sin que se mueran estas empresas. Ahora viene abril y no vamos a poder pagar el 100% de los sueldos. Muchos se endeudaron con los créditos que dio el Gobierno, pero ahora aumenta el pasivo sin una facturación".

Y completa: "Calculo que vamos a terminar en un pago del 70% del sueldo de abril. Hay que llevar adelante una economía de sobrevivientes".

Martorell añade: "Ahora estoy pagando los sueldos a costa de la plata que tenía que poner para terminar la importación, y que es un material que necesito para poder producir en el segundo semestre del año. Es una herida a futuro. Estoy eligiendo sacar plata de la caja para pagar los sueldos. Eso es primordial, pero tampoco puedo dejar que se caiga la empresa porque me queda la gente en la calle".

Pagó los sueldos de marzo, pero "creo que en abril les voy a dar el 70% y después el resto se los daré más adelante cuando este más recuperado", agrega. Cree que tomar crédito hoy es riesgoso porque "no sabés si vas a tener actividad comercial".