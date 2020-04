Por la cuarentena, el 40% de los inquilinos dice que tiene problemas para pagar abril

Otro de los datos que reveló es que el 51% de los inquilinos no recibió el CBU para realizar transferencia bancaria. Panorama complicado

Según una encuesta elaborada por la Federación de Inquilinos, el 41,9% de las personas que alquilan no pudieron pagar abril por la pérdida de su fuente de ingresos. Y el 58,4% percibe menos ingresos que en marzo. Además, el 34,1% de los hogares tiene un miembro que perdió el trabajo o no tiene ningún ingreso desde la cuarentena.

El relevamiento se hizo entre el lunes y el jueves, y la muestra incluyó 8 mil casos en todo el país. Otro de los datos que reveló es que el 51% de los inquilinos no recibió el CBU para realizar transferencia bancaria.

En una entrevista con el diario Clarín, Gervasio Muñoz, el presidente de la Federación de Inquilinos, considera fundamental que se congelen los precios de los alquileres y que se suspendan los desalojos por dos años. "Es urgente, además, que apenas reabra el Congreso se vote una ley de alquileres que lleve tranquilidad a la gente".

Para Muñoz, esta crisis sanitaria "deja en evidencia el abandono y la precariedad que existe en torno a este tema, que afecta a 9 millones de personas, que es la cantidad de inquilinos que se estima que hay en la Argentina. De hecho, motorizamos esta encuesta con todos nuestros representantes en todo el país, en muy pocos días, y estamos desbordados de consultas. Hay mucha angustia. Ya los aumentos semestrales de entre el 18% y el 20% venían siendo insostenibles para las familias".

El 29 de marzo, el Gobierno nacional decretó varias medidas en relación a los inquilinos. Entre otras cosas, suspendió los desalojos y prorrogó todos los contratos hasta el 30 de septiembre; congeló los alquileres con los valores de marzo de 2020, y obligó a los propietarios a proveer una cuenta bancaria para realizar las transferencias.

Lo cierto es que no todos los inquilinos llegan a un acuerdo como el que logró Marina. Muchos denuncian en redes sociales los conflictos que enfrentan no sólo con los propietarios, sino también con las administraciones y las inmobiliarias. "Estamos ayudando y asesorando a muchas personas que denuncian que los amenazan con desalojos en medio de la pandemia. O bien porque no pagaron, o porque se vencía el contrato. Creo que, como ocurre en general, sufren mas la situación aquellas familias que alquilan en la informalidad, en las clases más bajas", evalúa Muñoz.

Un directivo de una inmobiliaria importante, con más de 30 años en el mercado, consideró que aunque es verdad que existen excepciones, "en los casos de mayor informalidad es donde menos se ven los gestos de comprensión. Al contrario, hay mucho aprovechamiento de la informalidad, con desalojos incluidos".

Daniel Migliorisi es corredor inmobiliario y entiende que los números que arroja la encuesta se acercan mucho a su percepción de lo que viene sucediendo en estas semanas de aislamiento: "Marzo había comenzado con un repunte, con algo de movimiento, muchas consultas. Pero lo cierto es que tanto en el ámbito comercial como en el residencial, la gente está al día. En relación al residencial, sé que hay acuerdos para que los inquilinos al menos paguen las expensas. En cuanto a los demás, si no vendés en tu negocio, las dificultades son enormes para pagar un alquiler comercial. Y el trabajador cuentapropista está en la misma situación".