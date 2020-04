Pese a la prohibición de despidos, gremios negocian suspensiones y rebaja de salarios a personal que no cumple tareas

Aluar ya acordó una disminición del salario para trabajadores de planta y Antonio Caló negocia el pago de 70% de los salarios básicos

Pese a que rige en la Argentina un decreto que prohíbe los despidos por el tiempo que dure la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en los gremios alertan que no se estaría cumpliendo la medida, y algunos buscan acuerdos para mantener los puestos de trabajo.

Por ejemplo, días atrás el presidente de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, acordó con los gremios una "disminución" en el salario de los trabajadores de la planta, dado que la producción se encuentra al 50% de su capacidad ante el distanciamiento social decretado por el coronavirus.

"Hay un nivel de producción en el orden del 50 por ciento de la actividad de la planta. Nosotros tenemos que operar la planta a ese 50 por ciento de la capacidad. La mitad de la gente, aproximadamente, no concurre de forma simultánea", argumentó. "Hicimos una propuesta que cerramos con la UOM y la UOCRA en la que se está efectuando una disminución de la remuneración a aquellas personas que no concurren a las tareas que antes eran habituales", puntualizó en una entrevista radial.

En ese marco, desde la CGT y la UOM confirmaron a Ámbito Financiero que reabrieron el frente de negociación, desde que la metalúrgica Techint concretó más de 1400 despidos.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Antonio Caló, encabezará junto a los principales dirigentes metalúrgicos una negociación con las cámaras patronales para ofrecer un esquema de suspensiones para operarios no afectados a tareas esenciales que dispondría el pago de 70% de los salarios básicos, sin incluir rubros como el presentismo o premios especiales. Ese sueldo básico puede representar incluso menos de la mitad de los ingresos habituales, pero se sostendría la continuidad del empleo.

El modelo para la negociación nacional de la UOM será el que se definió el jueves pasado el gremio en las plantas de Ternium-Siderar, la rama de producción de aceros planos y largos del Grupo Techint en Haedo, Ensenada, Canning y Florencio Varela, y que alcanzará desde esta semana a unos 10 mil trabajadores. En todos los casos, con la producción paralizada por completo desde el arranque del aislamiento social, los jefes de las respectivas seccionales de la UOM pactaron para este mes y al menos hasta septiembre un licenciamiento al 75% de los salarios conformados.

La diferencia es que en esta rama siderúrgica, con salarios que van de 40 mil a 100 mil pesos, muy por encima del promedio metalúrgico, la suspensión será con un porcentaje sobre el total del sueldo de bolsillo.

El acuerdo surgió del choque entre dos normas. Una, el artículo 8 del DNU 297, según el cual durante el período de aislamiento "los trabajadores y trabajadoras tienen derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales". En paralelo rige el artículo 223 bis de la ley de Contrato de Trabajo que habilita la negociación de suspensiones entre empresas y gremios.



En la cúpula de la CGT, por su parte, se evalúa pedir al Gobierno flexibilizar más la cuarentena a partir del 26 de abril próximo, con medidas especiales de protección sanitaria, para evitar un colapso del sistema de obras sociales en medio de la inactividad económica, ya que se produjo una caída del 70% en los aportes.

"Tenemos que lograr que se flexibilice la cuarentena, porque sino dentro de un mes las bases la van a romper por su propia cuenta", advirtió un dirigente cegetista consultado por NA. Explicó que "muchos trabajadores que no tienen ingresos salieron a hacer changas desafiando la cuarentena y haciendo peligrar el aislamiento social obligatorio, porque la situación es insostenible".

Según datos de los gremios, "el pago de aportes patronales de las obras sociales cayó 70%", y ya no hay margen para sostener el sistema de salud de los trabajadores. En muchos sindicatos alertan que ya no pueden pagar prestaciones y se dilata el cumplimiento con los proveedores, porque "las empresas hicieron casi caer el pago de aportes patronales", indicaron fuentes sindicales.

Por falta de recursos muchos gremios que asisten con bolsones de comida, barbijos y lavandina a sus afiliados que no tienen ingresos por la inactividad productiva, advirtieron a NA que ese sistema de ayuda no se puede sostener por mucho tiempo.

La dirigencia sindical sostiene que muchas compañías burlan el decreto que frena despidos y reducción de sueldos, con acuerdos legales con los gremios, pero además muchas comenzaron a incumplirlo por la falta de efectivo o alegan causas excepcionales para no pagarlo. Aún en muchas pymes que acordaron suspensiones y reducción de remuneraciones, tampoco se cumplen los acuerdos, porque el parate productivo no les permite tener ingresos.

Gremios como la UOCRA, por ejemplo, ya tienen casi 280 mil trabajadores sin ingresos y las empresas no aportan al Fondo de desempleo del gremio, aduciendo que al no tener ingresos no puede hacer frente a esos pagos, dijeron a NA.