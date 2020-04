Melconian pide un "Plan Maestro Económico" y propone la creación de una "coronamoneda" nacional

Según indicó el ex director del Banco Nación, el Gobierno posee un Plan Maestro Sanitario pero debe realizar otro plan económico

El economista Carlos Melconian expresó la necesidad de implementar un "Plan Maestro Económico" en el marco de la pandemia por el coronavirus y propuso la creación de una "coronamoneda".

"El Presidente ha tomado un camino sanitarista muy firme y muy concreto. Día a día se va confirmando la idea de que hay un Plan Maestro Sanitario, pero no hay un Plan Maestro Económico", aseguró Melconián.

El ex director del Banco Nación destacó que "en medio de toda esta idea global, cae este tema (el impuesto Forbes)".

"No lo quiero tratar como un tema menor, pero es una aguja en un pajar. No sé si lo confirma como una herramienta o lo descalifica. Estamos en el medio de un quilombo descomunal", añadió.

Melconián planteó que: "El Plan Maestro Sanitario te puede gustar o no, pero lo tiene. El tiempo nos va a plantear si todos piensan lo mismo, si el testeo si o el testeno no. Hay una hoja de ruta, hay métodos, hay implementación, hay prioridades, hay plan. En lo otro (economía), no hay nada. Hay cosas heterogéneas y desperdigonadas". "Frente al quilombo cuantitativo que veo en plata, estos son dos mangos con veinte, aunque paguen todos", destacó el economista.

En lo que respecta a las necesidades económicas que tiene el país ante la crisis generada por la cuarentena necesaria por el coronavirus, Melconián fue muy expresivo. "No me rompan las bolas con eso. No se pongan histéricos los ‘gasto público maníacos’, ni crean los keynesianos heterodoxos que se están reivindicando. Acá hay un quilombo padre que no lo pueden resolver los tipos que tienen espalda".

"En Argentina, la pregunta a posteriori es la salida. No respecto al mundo que viene. Acá podemos tener un despelote donde la Argentina no es la Reserva federal que emite y no pasa nada. Simultáneamente, no tenés otro remedio que hacerlo. Este tema es una cosa berreta, para la tribuna. Hay que mostrar que le vamos a transferir a los abuelos algo que pone el 1%. Eso es berreta. Que se calienten por tener un Plan Maestro para salir de esto", advirtió el exfuncionario nacional.

La "coronamoneda" como mecanismo de financiamiento alternativo

Melconián consideró que "la decisión sanitaria es correcta y se supone que va bien". Sin embargo, expresó: "Eso te obliga a que simultáneamente y a partir de ahí se debe pensar en esto. ¿Estoy buscando algún mecanismo de financiamiento alternativo? No sólo del Gasto Público, sino de la ayuda que le voy a dar al sector privado, por ejemplo con una coronamoneda alternativa al peso que no me inunde el mercado, que tenga vencimiento dentro de algunos años".

Para explicar su postura, Carlos Melconián indicó: "Yo venía caminando por la vereda y se me vino la pandemia. ¿Vos querés que en un año 44 millones de tipos financiemos este conflicto de la pandemia? Inventate una coronamoneda nacional para pagar parte de estos gastos, con un perfil de vencimiento que haga de cuasimoneda y aceptala para pagar impuestos". "Tiene que ser parte de un Programa Maestro", remarcó el economista.

En cuanto a la situación económica posterior al coronavirus, Melconián remarcó: "Frente a la montaña de emisión a la que vamos, el único elemento de emisión no va a poder ser el peso. El único elemento de absorción después no puede ser la inflación o la licuación. Acá el problema es la pandemia, el aumento del gasto, la emisión de moneda, de un país que está con una mano atrás y otra adelante históricamente".

"Hay que guardar los libros y sacar las máquinas. Se trata también de que aplanemos el costo económico de esto, no solo la curva sanitaria", concluyó el economista.