Créditos y ayudas para las pymes en todo el país: el desafío de pagar sueldos sin producir

Nación, provincias y municipios lanzaron en los últimos días medidas de ayuda tributaria, crediticia y de refinanciación de deudas para las pequeñas y medianas empresas que deben enfrentar, principalmente, el pago de salarios y sostener su capital de trabajo sin poder producir por las restricciones del aislamiento social obligatorio.



La Pampa fue una de las primeras provincias en asistir a las empresas al habilitar la semana pasada una línea de créditos por $1.000 millones a tasa cero y a doce meses con tres de gracia destinados a las pequeñas y medianas empresas.



El gobernador, Sergio Ziliotto, aseguró que "estos créditos son para garantizar en tiempos de crisis la sustentabilidad de las pymes y para que lo utilicen para capital o pagar los salarios de sus empleados".



El Banco del Chubut que tiene mayoría accionaria estatal, destinó $200 millones de un total de $500 millones que se puso a disposición de micro, pequeñas y medianas empresas, o comerciantes que tengan o no empleados. Además, la municipalidad de Comodoro Rivadavia dispuso una línea de créditos de tasa blanda para comercios y Pymes de hasta siete empleados.



En tanto, en Esquel, el intendente Sergio Ongarato, anunció el Programa Municipal de Apoyo Económico al sector comercial, por el cual "destinará $5 millones, de recursos propios, a préstamos de hasta 100 mil pesos, con devolución en hasta en 12 cuotas y con tres meses de gracia", explicó a Télam.



En Neuquén, el gobierno provincial adhirió a la prórroga de vencimientos impositivos como Ingresos Brutos, Inmobiliario y Sellos como también la moratoria vigente en la actualidad y anunció una línea de créditos específica para el sector.



Al mismo tiempo, el Banco Provincia Neuquén (BPN) lanzó créditos por $1.000 millones destinados a las Pymes y de $100 millones para aquellos que no puedan acceder a los préstamos de la entidad; que se suman a los créditos de la provincia para garantizar el pago de sueldos para pymes, profesionales y autónomos.



En Chaco, el gobernador, Jorge Capitanich, dijo a Télam que hay líneas de crédito bancario para pymes y emprendedores para financiar capital de trabajo e incrementar niveles de producción y que se canalizan a través del Nuevo Banco del Chaco.



A esto se suman las ayudas del Fondo de Garantía Chaqueña (Fogach), para otras pymes por un total de $100 millones, con un subsidio de tasas de hasta 10 puntos por parte del Ministerio de Producción.



En Jujuy, las pymes están accediendo a la asistencia nacional para cubrir parte del salario de sus empleados en blanco, mientras que de la provincia tendrán una prórroga en el pago de algunos impuestos.



Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, dispuso otorgar avales de financiamiento hasta $4.000 millones para las micro y pequeñas y medianas empresas que no son sujeto de créditos bancarios, para el pago de salarios y eximió por cuatro meses del pago de deuda de la coparticipación a los municipios y comunas de toda la provincia.



En tanto, la municipalidad de la ciudad de Córdoba anunció la exención de impuestos municipales, durante abril, a los monotributistas categorías A,B y C; a los espectáculos públicos; transporte público; taxis y remises, además de suspender las ejecuciones fiscales por 90 días.



El gobierno santafesino dispuso a través del Banco de Santa Fe líneas de créditos por $4 mil millones para pymes; difirió el pago de impuestos vinculados a la actividad comercial y suspendió los cortes de servicios públicos de unidades productivas que no puedan afrontar esas obligaciones.



En Rosario, el municipio lanzó créditos por $1.000 millones a micro, pequeñas y medianas empresas y a taxistas para afrontar el pago de salarios y el descuento de cheques, a pagar en 24 meses y tres de gracia, con una tasa máxima del 24% anual, en el Banco Municipal de Rosario.



El Ministerio de Economía y Energía de Mendoza, a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FTyC), liberó $350 millones para brindar créditos a las Pymes, con el objetivo de disminuir el impacto económico generado por la pandemia de coronavirus.



Por su parte, el gobierno entrerriano realizó convenios con entidades bancarias para crear líneas de crédito para el pago de haberes en micro, medianas y pequeñas empresas instaladas en la provincia, con una tasa de interés del 24% anual lo que se suma a un programa de emergencia al trabajo y la producción para el pago de sueldos de abril.



El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Aguad, anunció créditos para las pymes que será financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que aumentó de $300 a $400 mil el monto para capital de trabajo de microempresas a tasa subsidiada.



Además, habrá otra línea de capital de trabajo que se amplió de $1,8 a $2,6 millones, al tiempo que los beneficiarios de actividades productivas pueden pedir prórroga en el pago de cuotas hasta septiembre y otros 90 días extra en caso de ser necesario.



El gobierno de Tierra del Fuego entregará créditos no bancarios, con una tasa de interés del 12% anual, 6 meses de gracia y 24 cuotas, para micro emprendimientos de "producción primaria, transformación de recursos y servicios" afectados por la pandemia; y ofrecerá también subsidios para pymes y emprendimientos productivos primarios del sector hortícola, pesquero, forestal y agropecuario.



En la ciudad de Bariloche, desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica expresaron que aún no se concreta la ayuda de la Nación y señalaron que recién están comenzando los trámites administrativos.



En Salta hubo reuniones entre el gobernador Gustavo Sáenz y representantes de los bancos y de las cámaras que nuclean a los emprendedores, para tratar el tema de las pymes que solicitaron que los créditos tengan tasa más baja.



Finalmente, en La Banda, la segunda ciudad más importante de Santiago del Estero, el intendente Pablo Mirolo lanzó una aplicación para que los comerciantes puedan continuar con su actividad sin abrir sus locales, mientras que en Tucumán, el gobierno provincial no instrumentó aún líneas de créditos o ayuda financiera para las pymes locales.