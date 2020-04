Latam en la pandemia: denuncian que "aprieta" a sus empleados para recortarle el sueldo un 50%

Para enfrentar la crisis derivada de la propagación del coronavirus, la aerolínea redujo un 90% de sus vuelos internacionales y un 40% de los domésticos

Las compañías aéreas están pasando por un difícil momento económico como consecuencia de la pandemia por el coronavirus. Una de ellas es Latam, que decidió recortar a la mitad los salarios de sus 43 mil empleados. Pero esto no es todo: la firma está desplegando un método "nefasto y cobarde" para conseguir adhesiones.



Esta propuesta de reducción salarial entre su personal, que sería para evitar despidos masivos, comenzaría a regir en abril y sería por, al menos, un trimestre.



Esto fue rechazado por los gremios aeronáuticos nacionales, los que piden una instancia de negociación formal de partes. Entre sus arguentos figura que la compañía tiene espaldas para no descargar el problema sobre sus empleados.



Frente a esta resistencia sindical, Latam tomó una estrategia particular: está convocando uno a uno, o en pequeños grupos, a los empleados y les informa sobre lo que se viene, aunque no les puede dar nada concreto sobre el salario en el futuro cercano.



"El oscuro proceder de la empresa tiene como mecanismo promover la angustia y la incertidumbre. Se valen para ello de la misma pandemia que azota al mundo entero. Valiéndose de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio, individualizan y aprietan a trabajadoras y trabajadores", denunció la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) recientemente.



"Accionaremos legalmente contra el nefasto y cobarde método de la empresa. Al respecto dejamos en claro que aquellas personas que, ocupando cargos jerárquicos, se vieran comprometidos en este oscuro engranaje promovido por la empresa, será denunciados en todos los estamentos que consideremos necesarios y frente a la opinión pública", agregó.

Apoyo financiero

Te puede interesar Cómo consultar el saldo de la tarjeta de alimentos Visa Vale

Para enfrentar la crisis derivada de la propagación del coronavirus, la aerolínea redujo un 90% de sus vuelos internacionales y un 40% de los domésticos, recortó a la mitad los salarios de sus 43.000 empleados, tomó la decisión de diferir el pago de dividendos de 2019 a una fecha aún indeterminada y está negociando con sus proveedores buscando extensiones en sus pagos.



Además, suspendió casi todos sus proyectos de inversión de corto y mediano plazo, solo continúa con el proceso de transformación digital de la compañía, dijo a Reuters el presidente de la aerolínea para Colombia, Santiago Álvarez.

"En general, la compañía en caja está haciendo los esfuerzos para preservar lo que más puede, pero los niveles dan para un período corto", expuso el director. "En ese sentido estamos pensando en las medidas internas que estamos teniendo nos permitirán tener caja por alrededor de tres a cuatro meses".



Álvarez precisa que la aerolínea requiere apoyos de liquidez de los gobiernos a partir de préstamos, con montos relevantes y de plazos y condiciones de pago que sean favorables en los primeros años para poder superar la crisis.



"Si algo tenemos claro es que de esta situación no vamos a poder salir de manera individual", consideró.