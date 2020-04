El ministro Kulfas confirmó que el Gobierno prevé pagar parte de los sueldos privados de abril

El titular de la cartera de Desarrollo Productivo confirmó que están analizando la inclusión de monotributistas de las categorías C y D en el IFE

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el gobierno nacional "piensa cubrir parte de los salarios del sector privado" de abril mediante el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y adelantó que es posible que los monotributistas de las categorías C y D también estén comprendidos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).



El ministro, además, cuestionó la demora de los bancos en conceder préstamos a pequeñas y medianas empresas con una tasa de interés del 24% anual para el pago de los sueldos de marzo.



Kulfas justificó las iniciativas porque "una cosa es pensar herramientas para una cuarentena de 15 o 20 días y otra es ahora, que ya abarca todo abril; por eso estamos trabajando para que a principios de mayo haya recursos para sostener el trabajo y la producción".



"Primero dispusimos las condiciones para que los bancos prestaran a las pymes para el pago de salarios de marzo y luego establecimos que el Estado haga un aporte directo para que las empresas paguen los sueldos de abril", agregó el titular de Desarrollo Productivo en declaraciones televisivas.



El aporte del Estado se concretará mediante el programa ATP, que incluye además reducción y diferimiento de impuestos, vía Asignación Compensatoria del Salario o a través de los Repro, dependiendo del tamaño de las compañías.



En firmas de hasta 25 empleados, el ATP contempla el desembolso del 100% del salario neto, con un valor máximo de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente.



Para las empresas de entre de 26 y 60 trabajadores se pagará el 100% del salario neto, con un valor máximo de hasta un 75% del SMVM y para aquellos que tengan de 61 a 100 trabajadores será del 100% del salario neto con un valor de hasta un 50% del SMVM.



Para las entidades con más de 100 empleados, habrá un aporte de hasta $10.000 por trabajador a través del Repro Asistencia por la Emergencia Sanitaria.



Por otro lado, Kulfas confirmó que el Gabinete Económico está "terminando de estudiar" la inclusión de los monotributistas de las categorías C y D en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consiste en un bono de $10 mil para cada trabajador y en el que ya fueron incluidos 7.854.316 ciudadanos.



"Efectivamente, hay un sector importante de autónomos y monotributistas que están padeciendo la crisis, profesionales que no pueden abrir sus oficinas y consultorios, que facturan cero o muy poco, y para los cuales preparamos herramientas que vamos a comunicar en los próximos días", aseguró Kulfas.



Esta mañana el presidente de la Federación de Comercio e Industria de la ciudad de Buenos Aires (Fecoba), Fabián Castillo, alertó que las pequeñas y medianas empresas porteñas "están entrando en fase de no retorno" y pidió "un Plan Marshall" para el sector que contemple condonación de impuestos y créditos a tasa cero.



El dirigente gremial pyme señaló que "a casi un mes de declarado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, asistimos a una realidad de gran impacto" y puntualizó que "bares, pizzerías, peluquerías, heladerías, ópticas, mueblerías, inmobiliarias y comercios de marroquinería, calzado e indumentaria están cerca de desaparecer si no se echa mano urgente a un plan de salvataje en la región metropolitana".



Por último, respecto a la demora en conceder los préstamos a Pymes, Kulfas resaltó que "el Estado salió de garante de las empresas más chicas con los más de $30.000 millones que pusimos a través del Fondo de Garantías Argentino (FoGAr) y los bancos siguen poniendo excusas".



El mes pasado, el Banco Central otorgó incentivos y liberó cerca de $350.000 millones para que los bancos potencien líneas de crédito a tasas del 24%, para el pago de sueldos de empleados de Mipymes.



Sin embargo, la asignación del financiamiento tuvo una dinámica más lenta de la esperada y gran cantidad de Pymes aún no pudieron hacerse del beneficio.