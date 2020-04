Guzmán sale a la cancha: con la oferta por la deuda, se juega su futuro en el gobierno de Alberto

El discípulo de Joseph Stiglitz propondrá una oferta dura a los bonistas. Dice que es peor un mal acuerdo que un default. Comienzan momentos decisivos

El día "D" para Martín Guzmán ya llegó. El discípulo de Joseph Stiglitz y académico de la Universidad de Columbia tendrá su prueba de fuego. Sin experiencia previa más allá de escribir varios papers sobre reestructuraciones de deuda, el joven ministro de Economía hace su primera incursión en la "cancha" jugando directamente la "final de la Copa del Mundo".



Los partidos previos de Guzmán y su equipo, entendiéndose por esto las operaciones en el mercado local (con algunos problemas pero luego mejoras en esta "curva de aprendizaje") no generan, a priori, demasiada confianza en los inversores internacionales.



La falta de diálogo con el mercado y su condición de académico hizo que hubiera cortocircuitos. Finalmente, y tal como cuentan allegados a ambos bandos, "hablan otro idioma".



Más allá de eso, será la hora de presentar la oferta para reestructurar alrededor de u$s80.000 millones. Lo que trascendió es una propuesta agresiva: quita en torno al 60% en valor presente neto, no pago de intereses ni capital por cuatro años (al menos), no capitalización de intereses, pero (quizás) no habría rebaja nominal al capital.



Todo esto y los detalles se presentarán en la Quinta de Olivos este jueves a partir de las 16 horas. Empezará hablando Alberto Fernández dando la explicación política mientras que luego seguirá Guzmán con los lineamientos de la oferta.

Los "socios" de Guzmán

La visión de Guzmán, que le transmitió al presidente, es que el país tiene que empezar con una propuesta muy agresiva que seguramente será rechazada por los acreedores. Como en todo regateo, se arranca de una posición mínima para luego ir escalando.

Eso lo saben los fondos de inversión que tienen los bonos de la Argentina, mayoritariamente BlackRock, Fidelity, Templeton, PIMCO y Allianz. Los ejecutivos de estos gigantes financieros saben, además, que esa es "la escuela Stiglitz".



El mentor económico de Guzmán cree que los inversores son igual de culpables por haber tomado bonos del gobierno de Mauricio Macri y que por ello deben pagar las consecuencias. Stiglitz es "mala palabra" en Wall Street y eso obviamente conspira con la idea de "hablar el mismo idioma" que le piden los banqueros a Guzmán.



El ministro jugó otra carta que exasperó a los bonistas: utilizar al Fondo Monetario Internacional (FMI) para "venderle al mundo" un recorte importante. El organismo, que es acreedor privilegiado, publicó un paper a pedido de Guzmán donde decía que la deuda argentina era insostenible y que los acreedores tienen que aceptar una quita "apreciable". Algo que tampoco ayudó a que la relación del equipo económico con los bonistas mejorara. Fue, además, otra estrategia con el sello de Stiglitz.



La expectativa de los banqueros del exterior con la presentación de este jueves es negativa. Saben que esta es una primera oferta y que tendrán que negociar una mejora importante para cerrar. Hay dos cosas que están en discusión y que si se corroboran, serán tema de debate.



Uno de ellos, es que para los fondos es necesario ir cobrando algo durante el período de gracia. Eso choca completamente con lo que Guzmán le propuso a Alberto: que no saldrían dólares de las arcas del Banco Central durante varios años.



El ministro tiene un objetivo de reservas en u$s65.000 millones para el 2024, algo que le daría al país un colchón cambiario y capacidad para ir repagando la deuda. Y es más, su ambición es de llegar a u$s77.000 millones en diez años. Hoy las arcas del Central son u$s20.000 millones menos a lo que aspira el ministro para cuatro años vista. Todo un desafío.



La otra, más técnica, es cómo se valúa la oferta. Guzmán dirá que el paquete que presentará vale 40% pero la clave pasará por la tasa con la cual se descuentan los futuros flujos de pago. Si la tasa es bajos, como estima el ministro, engordará el valor del paquete ficticiamente. Si el mercado le descuenta una tasa superior, para ellos, lo que ofrecerá Guzmán en lugar de valer 40% será más cerca de 30% o menos aún. Y si el precio es ese, estará muy lejos de reconocerles a los inversores entre 45-50 por cada 100 que se les debe.



El titular del Palacio de Hacienda se refirió a la reestructuración de la deuda el miércoles cuando tuvo una reunión virtual con sus pares del G20. "Argentina ha estado siguiendo un proceso ordenando, sobre la base de buena fe, para reestructurar la deuda y restaurar la sostenibilidad", afirmó, y adelantó que "en los próximos días se presentará la propuesta a los acreedores, que es consistente con nuestro marco macroeconómico y con el análisis de sostenibilidad de la deuda pública de la Argentina realizado por el equipo técnico del FMI".



"La Argentina constituirá un gran antecedente para el funcionamiento de la arquitectura internacional de resolución de crisis de deuda soberana", arengó Guzmán, al estilo Stiglitz. "Está claro que estamos aprendiendo todo de todos, la flexibilidad para aprender de forma rápida, adoptar planes y la coordinación entre los países será clave para nuestras chances de manejar de la mejor manera y la más efectiva este desafío histórico", agregó.

Coqueteando con el default

Todo esto empezará a develarse en la tarde del jueves. La estrategia claramente será la ir por todo y luego negociar. Habrá que ver, y esa es la incertidumbre, cuál es el margen de negociación que propondrá el Gobierno. Y ahí es la incógnita.



La frase que más se escucha en el entorno de Guzmán es que "una mala negociación sería peor que el default". De esa frase se desprendería que al Gobierno no le temblaría el pulso para patear el tablero si los acreedores se ponen muy duros. Algunos creen que el costo político de defaultear es menor dada la crisis del COVID19 y su impacto en la economía.



A la caída de 5% o 6% del PBI de este año no le sumará demasiado un incumplimiento de pagos. En el corto plazo, si Alberto Fernández logra minimizar los muertos y el contagio de la pandemia podría mantener niveles de aprobación elevados. Ya lo dijo el mismo presidente: "Las prioridades cambiaron, por ejemplo en repensar la renegociación de la deuda, porque tenemos una nueva realidad, y pasó a otro plano, uno segundo o tercer plano. También la cuestión fiscal, que siempre preocupó, pasó a un segundo plano".



Pero si bien la situación de imagen política del presidente puede no dañarse tanto por un default en medio de una crisis mundial y con el "relato" de oponerse a los "grandes fondos especulativos de Wall Street", distinta sería la situación de Guzmán.



El ministro que aterrizó precisamente por su "expertise" en la deuda y que venía apadrinado por Stiglitz (economista fetiche de Cristina Kirchner), podría tener las horas contadas si hay un default. Finalmente e incluso internamente, la aparición de Guzmán nunca terminó por convencer al núcleo duro del kirchnerismo.



La presión no estará sobre Alberto, que si puede surfear la pandemia podría seguir manteniendo el visto bueno de parte importante de la ciudadanía, pero sí sobre el ministro. Le toca debutar en una "final del mundo" ante "lobos" de Wall Street. ¿El alumno podrá superar al maestro? El partido está por comenzar.