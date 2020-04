Coronavirus en Argentina: empresas analizan reducir o suspender los aumentos salariales

Según dos relevamientos privados, están bajo análisis o ya implementadas postergaciones de los incrementos salariales del primer semestre

Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, más de la mitad de las grandes empresas analiza modificar su presupuesto salarial 2020 para empleados fuera de convenio.



Según dos relevamientos privados, están bajo análisis o ya implementadas postergaciones de los incrementos salariales del primer semestre o reducciones de entre 3 y 10 puntos porcentuales. Además, un 8% ya decidió no dar ningún aumento en la primera parte del año a los fuera de convenio.



Entre el 27 de marzo y el 8 de abril, la consultora Willis Towers Watson (WTW) relevó la situación de los incrementos salariales 2020 en 380 grandes empresas.

Los presupuestos previeron, en promedio, aumentos del 40% para sus empleados fuera de convenio, la mitad a ser pagada durante este primer semestre.

De acuerdo a la consulta, el 54% hará cambios en el presupuesto salarial original:19% lo está evaluando, 23% lo modificará en un futuro cercano y el 11% ya lo modificó. Entre estos dos últimos grupos de empresas, la modificación fue o será a la baja en un 97% de los casos.



"En la mayor parte de los casos, el aumento de la primera parte del año ya está otorgado, porque se da en marzo o abril. Pero para mí sí está en tela de juicio el aumento total del año. Habrá que ver en julio-agosto, cuando se revisan los presupuestos, la profundidad de la crisis económica para saber si efectivamente o no terminaremos más abajo de los aumentos previstos. La contracara es qué pasará con la inflación, pero si el negocio hace más de un mes que no se mueve, la disyuntiva es echar gente o reducir salarios", señaló a Clarín, Marcela Angeli, directora de Talento y Compensaciones de WTW.



También la consultora Mercer resalizó una consulta rápida a 193 grandes empresas entre el 4 y el 6 de abril. A la pregunta sobre si otorgarían el incremento previsto para el primer semestre, el 44% contestó que sí. Hay un 28% que todavía no definió si lo dará o no, y entre quienes ya hicieron modificaciones, el 12% postergará el aumento, el 7% lo reducirá y el 8% directamente no lo dará.



"Muchas empresas implementaron el aumento del primer semestre tal cual estaba previsto porque ya lo habían comunicado o porque no se encuentran en una situación compleja", indicó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.



En cuanto al segundo semestre, la mayoría (68%) todavía no definió si habrá alguna modificación y el 22% asegura que no habrá modificaciones. El 8% señala que habrá bajas en el presupuesto de aumentos salariales y el 2%, alzas.



La encuesta de Mercer preguntó también a las empresas si evalúan acciones respecto del tamaño de la dotación actual. El 34% contestó que sí: 20% suspenderá las contrataciones en curso; un 6% evalúa reducir personal una vez que deje de tener vigencia el decreto 329 que prohíbe los despidos y un 4% evalúa suspensiones.

El 4% restante se reparte entre reducción de la jornada, reducción salarial y contrataciones eventuales. Hay un 17% que todavía no lo ha definido y un 48% que asegura que no están previstas modificaciones.



De acuerdo con un sondeo de PwC entre 150 empresas, el 35% analiza adelantar vacaciones, el 30% suspender personal, el 13% desvinculaciones, el 10% retiro voluntario y el 10% restante analiza reducción de salarios, reducción de jornada y reducción momentánea de salarios ejecutivos, señaló al matutino, Mariela Rendón, gerente de People & Change de PwC Argentina.