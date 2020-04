Estudian volver a extender la cuarentena: inyectarían $850.000 millones para mitigar el impacto

A la asistencia a empresas se sumó el Ingreso Familiar de Emergencia y los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos

El Gobierno está estudiando cómo implementar la siguiente fase de la "cuarentena administrada", ya que queda menos de una semana para el período determinado de aislamiento social obligatorio.

Es probable que se permitan cada vez más actividades, lo que llevaría a mayor cantidad de gente en la calle, de manera de activar mínimamente la economía. Sin embargo, no se espera que la cuarentena termine finalmente el 26 de abril.

Este lunes el ministro de Salud, Ginés González García consideró que el resultado general del distanciamiento social "fue bueno".

"Estamos ampliando la capacidad de nuestros recursos institucionales, tenemos una capacidad ociosa del 30% en clínicas y un 50% en terapia intensiva, y esto ha sido posible porque con la cuarentena hemos administrado mejor los casos", aseguró.



En ese marco, aunque el Poder Ejecutivo siempre aclaró que "la prioridad es la salud", también quiere evitar que la extensión de la cuarentena tenga un impacto pronunciado en la actividad económica. Por eso, el paquete de medidas que implementó el Gobierno desde mediados de marzo tiene un costo fiscal de $850.000 millones, un equivalente al 3% del Producto Bruto Interno (PBI), informó este lunes el ministro de Desarrollo Social, Matías Kulfas.



El equipo económico tuvo que modificar sus planes sobre la marcha, ya que en primer lugar diseñó un programa de medidas para una cuarentena pensada para 10 días y que se podía extender hasta 20 o 25, pero que ya superó el mes y que se extenderá incluso más tiempo, según lo determine el Ministerio de Salud, explicó el jefe de la cartera productiva.



En ese frente económico el Gobierno buscó una serie de medidas que apuntan a reforzar los ingresos de sectores que se vieron afectados directamente por una caída en la actividad, y por otro asistencia financiera a empresas para que puedan pagar los salarios.



En ese primer aspecto, lo más importante fue -luego de distintos refuerzos de AUH y jubilaciones en marzo-, la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que será cobrado por 7,8 millones de personas. El 60% de ellas son empleados no registrados. También incluye a las categorías A y B del monotributo.



Para los monotributistas de categorías a partir de la C y para autónomos, el Gobierno anunció este lunes créditos a tasa cero. Los trabajadores de esos regímenes podrán acceder, de acuerdo a ciertas condiciones, a un monto proporcional a su facturación.



Anses pagará esa suma en forma de saldos a favor en la tarjeta de crédito -que podrá ser usado tanto para abonar resúmenes de ese plástico como para consumos- en tres cuotas iguales. La devolución comenzaría en octubre y en 12 cuotas sin interés, subsidiado enteramente por el Estado.



Según pudo saber TN, una de las condiciones que pondrá el Gobierno para otorgar estos créditos será que ese dinero no pueda ser usado para canalizar al ahorro en dólares.