Aparecen los inversores que apuestan al rebote del petróleo: acciones, ETFs y el parking más caro del mundo

Desde el desplome de los precios del crudo los brokers están recibiendo consultas de inversores. Los expertos ven una recuperación pero advierten el riesgo

Desde el lunes, el precio del petróleo no para de caer. El WTI de Texas logró recuperarse un poco el martes (del subsuelo de los -37,63 dólares donde había caído,) pero igual cerró en -3,43 dólares para ser entregado en mayo, mientras que el Brent (el crudo en Europa) se desplomó un 20% y cerró a 20 dólares. Sin embargo, aunque hoy estemos viendo cómo se desploma el precio de uno de los principales commodities del mundo, hay quienes ya ven en este derrumbe una oportunidad para hacer grandes negocios.

No fueron pocos los inversores que llamaron a sus brokers consultándoles cómo invertir en activos vinculados al precio del dólar. "Todos ven que los precios son baratos y piensan que es una oportunidad para ganar plata. Pero el problema es que invertir en el mercado del petróleo es riesgoso", asegura Diego Polini, titular de la consultora Argentina Crossing. Y precisa que "todos los ETFs (Fondos de Inversión Cotizados, por su sigla en inglés) tienen contratos de futuros adentro, y cuando el precio se derrumba como ocurrió lunes y martes el riesgo es muy grande".

Los ETFs comenzaron a usarse hace unos 20 años. Son fondos que representan una suerte de combinación entre comprar una acción e invertir en un Fondo Común de Inversión. Se parecen a una acción porque se arman con una unidad de criterio (hay EFTs que siguen el Ibex o que se arman en torno a una materia prima, como el petróleo) y porque su cotización se puede ver de manera intradiaria, no sólo al final del día como los fondos de inversión. Pero en el caso del petróleo, incluyen contratos a futuro y eso complica toda la operatoria por estos días, ya que nadie se atreve a pronosticar cuánto valdrá el barril de petróleo (ni el WTI ni el Brent) en julio, agosto o septiembre, que es cuando se estima que la economía podría comenzar a reanimarse, al menos en los países desarrollados donde lo peor de la pandemia del Covid-19 parece estar pasando.

"En realidad, la única preocupación que todo el mundo tiene por estos días es cuánto durará esta situación", advierte Augusto Darget, socio de Silver Cloud. Y detalla: "el negocio del petróleo es muy riesgoso porque las empresas que realizan exploración y extracción, de cada siete pozos que intentan sacar petróleo, sólo lo consiguen en uno. Y eso las obliga a tomar deuda todo el tiempo".

Te puede interesar Milei asegura que Alberto Fernández está "llevando a Argentina a un desastre"

"Si además ahora le agregamos que la demanda de petróleo cayó un 80% por el parate económico por la pandemia, resta imaginar la situación que atraviesan esas empresas. Si la crisis dura un mes, será un mal recuerdo; si dura seis meses, varias quedarán en el camino, y si dura un año, entonces volverá a haber una fuerte concentración, porque sólo sobrevivirán las más grandes", agrega Darget.

Es por eso, que los expertos imaginan que las únicas que lograrán sobrevivir a esta situación serán las grandes petroleras, como Shell, Exxon o Chevron. "Las grandes compañías, si además cuentan con algún apoyo de sus gobiernos, van a tener un buen comportamiento en el futuro", asegura Daniel Gerold, experto consultor en petróleo, gas y otros temas energéticos. Y afirma: "Yo soy optimista, pero a mediano plazo, pienso que si la demanda se normaliza el año que viene el barril de petróleo estará entre 40 y 43 dólares".

Esa podría ser una alternativa para quienes estén dispuestos a invertir a largo plazo: comprar acciones de Chevron, Exxon (ambas cayeron el lunes más del 4%) o Shell y esperar a que el año que viene —con la economía ya nuevamente en funcionamiento— los valores de las acciones suban y les den una ganancia interesante. Pero para eso, hay que pensar que la recuperación de la economía comenzará en el último trimestre de 2020.

"El mercado está subestimando el hecho de que la recuperación de la economía en general será lenta, tal vez muy lenta, y eso hará que la demanda de petróleo siga siendo muy baja, por eso tal vez la idea de comprar acciones de las petroleras pueda ser un poco arriesgada, más bien para quienes estén acostumbrados a especular", advierte Eduardo Ganapolsky, de Proficio. Y agrega: "De allí que la recomendación de invertir en petróleo dependerá de lo que pase con la recuperación de la economía mundial".

Te puede interesar Cómo solicitar el crédito a tasa cero para monotributistas y autónomos

Negocios con el parking más caro del mundo

Mientras tanto, hay quienes están haciendo negocios realmente jugosos. Se trata de quienes mantienen el petróleo (que ya fue extraído de los pozos petroleros) estacionado en las orillas de los cinco continentes. Los barcos parking están llenando sus bolsillos y no son compañías improvisadas. En muchos casos son navieras estadounidenses o canadienses que cotizan en bolsa y en las cuales quienes deseen sacarle provecho a la crisis del petróleo pueden invertir.

"Muchos estamos mirando el mapa, que nos muestra que hay puntos rojos por todo el planeta. Se trata de barcos de compañías navieras que están repletas de barriles de petróleo y cobran el "parking" más caro del mundo", asegura Diego Polini. "Hace apenas diez días, guardar el petróleo en uno de esos barcos podía costarle a una compañía unos 50.000 dólares por día. Hoy, cuesta como mínimo 200.000 dólares por día".

Te puede interesar La paradoja del Banco Central: no para de ganar reservas desde que empezó la cuarentena

Esto significa que las navieras que albergan los barriles de petróleo que las empresas de todo el mundo no saben dónde poner (porque por ahora no lo van a utilizar) cuadruplicaron su tarifa y están obteniendo jugosas ganancias, porque sus costos no aumentaron. Ellos sólo están estacionados frente a las costas, aguardando que alguien les diga si mover o no la mercancía.

Algunas de las empresas que se dedican a este negocio son: Nordic American Tankers (+3,75%), Tsakos Energy (+4,10%), y Algoma Central Corporation (+1,57%). Son empresas que cotizan afuera, pero se pueden operar desde aquí a través de los Cedears.

Sin duda, este negocio dará jugosas ganancias a estas navieras por los próximos dos o tres meses, o lo que dure el parate de la economía mundial ocasionado por la pandemia del Covid-19.

Un parate que no sólo impacta en la cotización del petróleo en el mercado, sino también en muchas compañías que trabajan de manera directa con la explotación petrolera. Hace algunos días, la empresa Schlumberger anunció que planea despedir entre el 40 y el 50% de su personal en todo el mundo. En la Argentina, ya abrió el registro de retiros voluntarios entre su personal. Dos caras de una crisis que nadie se atreve a pronosticar cuándo terminará.