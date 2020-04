Video: para Ricardo Arriazu, "desaparecieron las bases de la economía moderna"

El economista analizó las medidas que está tomando el gobierno nacional y se mostró a favor de dar créditos con garantía del Estado a las empresas

El economista Ricardo Arriazu sostuvo que "la humanidad está enfrentando uno de sus mayores desafíos: una pandemia y una implosión económica".



"La implosión económica es algo que no se ha visto, donde desaparece la base de la economía moderna, de hace 7.000 años, que es la especialización y el intercambio. Lo que está pasando es que se está destruyendo todo el comercio, que es el 80% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, y se calcula que ello produce un efecto instantáneo del 25% del producto de caída", explicó Arriazu.





El especialista señaló a LN+ que la situación actual no destruye el capital, sino a las empresas y a la personas. Por tal motivo, Arrizu advirtió: "Si no hay empresas, no hay recuperación posterior, entonces lo que se está tratando de hacer es darle ingreso a la gente que perdió, al haberse caído el PBI y darle plata a las compañías para que no quiebren".

En ese sentido, Arriazu destacó que el objetivo del ministro de Economía, Martín Guzmán, debería ser, en primer lugar, evitar un colapso social, en un momento en el que el país tiene un 39% de empleo informal, y en segundo lugar, "salvar a las empresas", mediante créditos con garantías del Estado.



"Una vez hecho esto tengo que evitar que esa expansión monentaria genere inflación y para eso es fundamental cuidar el superávit fiscal que tenemos", adivirtió Arriazu.

"Obviamente cuidar no es cerrando la economía. Ese fue uno de los grandes problemas de la gran depresión", concluyó.