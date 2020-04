"Podemos estar en una situación económica más grave más grave que la del 2002"

El economista José Luis Espert se refirió a las consecuencias económicas que tendrá la pandemia en la Argentina. Espera un segundo trimestre más complicado

El economista José Luis Espert se refirió a las consecuencias económicas que tendrá la pandemia del coronavirus en la Argentina y advirtió que "la desestabilización macroeconómica que está teniendo el país puede provocar una caída del Producto Bruto Interno (PBI) más alta que la del 2002 y una disparada del déficit fiscal".

"El pronóstico que tengo es que estaríamos en una situación económica más grave que la del 2002, el piso que tengo yo de una contracción en el PBI para este año lo veo en el orden del 11%", mencionó el ex candidato a presidente en diálogo con Radio Perfil.

En este sentido, detalló que la recesión sería más fuerte en el segundo trimestre, para luego desacelerarse una vez que el peor momento de la crisis sanitaria haya sido superado. "En el período de abril, mayo y junio es probable que tengamos una contracción del 15 o 20% y que después deje de caer tanto", explicó.

A pesar de comparar la situación actual con la crisis del comienzo del siglo, Espert aclaró que no cree que el gobierno prohíba a la gente retirar su dinero de las entidades bancarias como ocurrió en aquel entonces.

"No veo un gobierno con el deseo de robarles los depósitos a la gente como ocurrió en el 2002. No veo esas condiciones de una evaporación política. Sí puede haber alguna desestabilización macroeconómica este año, no lo pronostico pero lo pongo sobre la mesa, eso va a depender de qué se hace con la deuda, qué propuestas de financiamiento del déficit fiscal", opinó.

Para el economista liberal, el gobierno de Alberto Fernández debe buscar la manera de tratar de financiar el déficit que está generando la crisis a través de medidas equilibradas de emisión, deuda y reservas. "El Estado debe evitar cargar las tintas solo con una de las tres", recomendó.

El ex candidato a presidente también explicó que para evitar que la economía se desestabilice completamente es necesario tratar de evitar que el país entre en una cesación de pagos.

"Es muy factible que nos quedemos con muy poco margen de maniobra para financiar el déficit debido al gran derrumbe de la actividad económica, y por lo tanto, a la caída en la recaudación que se obtiene del sector privado. Por eso, es fundamental que la Argentina evite caer en default con la deuda" comentó.

Una de las estrategias que el economista liberal consideró que puede servir para mitigar el impacto de la abrupta caída en la recaudación es la de reducir los salarios para los empleados del sector público que no están trabajando debido a las medidas de confinamiento.

"El gobierno debe bajar el gasto público y los salarios de los sectores del estado que están cerrados y sin prestar servicios. No deberían tener el 100% de los salarios, porque aparte la gente no está pagando impuestos", sugirió.

Por último, en cuanto a la situación de los empresarios del sector privado, Espert argumentó que una gran parte de las leyes laborales deberían ser suspendidas hasta fin de año, con el objetivo de evitar la quiebra de varias PyMEs que no cuentan con las herramientas suficientes para cumplir con los contratos de trabajo en esta situación excepcional.

"Las leyes laborales deberían suspenderse hasta fin de año para que se permita tener una negociación totalmente descentralizada y sin límites de libertad entre trabajadores y empresas para firmar un contrato de que se pueda sostener en el medio de una cuarentena. Hay que darle mucha flexibilidad al sistema para evitar quiebras masivas y que explote la tasa de desempleo", concluyó.