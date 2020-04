Ginés González García confirmó que la cuarentena seguirá en mayo pero con la posible flexibilización para los chicos

El ministro de Salud, Ginés González García adelantó que desde este viernes harán test voluntarios en las terminales ferroviarias

El ministro de Salud, Ginés González García, confirmó que la cuarentena​ establecida por ahora hasta el domingo 26 de abril seguirá en mayo en todo el país, aunque tendrá algunas modificaciones por regiones o actividades.

"En los grandes centros urbanos se mantendrá firme, para mantener el éxito hemos tenido hasta ahora", señaló el Ministro a TN. Además, señaló que están evaluando flexibilizarla para los chicos e indicó que esa será una medida que tomarán "pronto".



González García adelantó que este jueves por la mañana habrá una teleconferencia con los ministros de Salud de cada provincia y que luego se reunirá con Alberto Fernández para analizar las próximas medidas a tomar.



​Consultado sobre la posibilidad de que el aislamiento social se extienda durante mayo, respondió: "La cuarentena va a seguir pero de distinta manera, estamos entrando en otro tipo de fase donde estamos viendo por geografía porque la Argentina son varias Argentinas, entonces veremos según el nivel de evolución de la pandemia. Hay dos provincias que no tienen casos, y siete u ocho provincias que hace semanas no tienen nuevos casos".



En la flexibilización que están evaluando quedarán afuera los grandes centros urbanos. "Son el peligro y es donde tenemos toda la mirada puesta", justificó. "Hay que ser muy cuidadoso donde tenemos una demografía muy intensa como el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), donde se la circulación del virus, entonces no es fácil pensar cómo se libera", agregó. Y remarcó que entre ese núcleo poblacional y los de las ciudades de Mendoza, Rosario, Córdoba y Resistencia, se concentra "el 95% del problema".



"Cuanto más tarde ocurra el pico de contagios será mejor para nosotros. Estaremos más preparados", remarcó.



González García también habló de la posibilidad de flexibilizar las salidas de los chicos, que superado el mes de cuarentena empiezan a sufrir las consecuencias del aislamiento.



"Entran mis hijas en ese debate porque tengo nietos y están preocupadas por tanto encierro de los chiquitos, entendemos cómo es esa situación. Es uno de los temas que estamos conversando con la prudencia que hemos hecho todo, pero ya hay opiniones y entendemos además que una sociedad no puede estar mucho tiempo totalmente aislada. Así que lo tendremos que hacer con resguardo, con las medidas de que aun saliendo hay que contemplar por supuesto la distancia y los cuidados de la circulación, pero seguramente esa será una de las medidas que tomaremos pronto aunque no soy yo el que finalmente decido, decidimos entre muchos y la decisión final es del Presidente", explicó a C5N.



Respecto de la situación de los geriátricos, por los que crece el alerta luego de que este miércoles se confirmaran otros dos de la Ciudad de Buenos Aires con contagios masivos, González García puntualizó: "Siempre fueron nuestra preocupación y las personas más en riesgo son las que están allí. Son lugares llenos de protocolos pero hay que reforzar todas las medidas".



"Vamos a incentivar fuertemente los controles de cada jurisdicción en los geriátricos. Es una bomba de tiempo cuando entra el virus ahí", ​definió.



El ministro adelantó además que a partir de este viernes empezarán a realizar test rápidos en las principales estaciones de trenes de la Ciudad de Buenos Aires para conocer cómo está situación respecto a la cantidad de personas asintomáticas que circulan. Las pruebas serán hechas a pasajeros que se presten a las mismas de manera voluntaria.



Detalló que arrancarán en Constitución, seguirán por Retiro y Once, y luego lo ampliarán a otros puntos de Capital y el Conurbano: "La idea es hacer unos 300 test por día, aunque tenemos más de 440 mil reactivos. El objetivo es tener un mapa más completo" del avance del coronavirus.



Acerca de los cuestionamientos a la posible llegada de médicos cubanos al país en medio de la pandemia, expresó: "No veo por qué discriminar el recurso humano por el lugar de procedencia. Entre título, reválida y el ejercicio de la profesión pasa tiempo. Estamos acelerando que revaliden en caso de que estén en el país y quieran trabajar, pero tendrán que hacer cuarentena".

González García mostró preocupación por la situación de los médicos infectados por Covid-19. Dijo que tiene lógica que muchos de ellos se contagien por el contacto con tantos pacientes, pero le parece excesivo el número de casos entre profesionales de la salud.



"Veo en algunos irresponsabilidad, porque muchos fueron a trabajar con fiebre sin saber que ellos mismos pueden ser portadores. Hay que tener mucho cuidado", advirtió.



En esa línea, expresó que "muy pocos" de los casos confirmados dentro de los propios hospitales fueron consecuencia de una transmisión directa por parte de los pacientes con coronavirus que hubieran sido atendidos y estén internados. Por eso, habló de "contacto horizontal" entre los propios empleados de la salud.