Cuál es el porcentaje de inquilinos porteños que ya no pueden pagar el alquiler

El flamante relevamiento fue elaborado por un equipo multidisciplinario de profesionales que forman parte del Observatorio Gente en Movimiento

Los inquilinos representan el 35% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires, pero la crisis derivada del parate de actividad por la pandemia determinó que más de la mitad de ellos no pueda pagar la cuota mensual.



Según el estudio, el 53% no está en condiciones de pagar el próximo alquiler. Esto es aún más grave en la zona sur de la Ciudad, donde el 72% de los inquilinos estiman que no podrán afrontar el próximo alquiler.



Gisela Marziotta, presidenta del Observatorio Gente en Movimiento, afirmó: "Vivimos una situación crítica en todo el mundo que nos obliga a trabajar en conjunto con todas las representaciones legislativas y ejecutivas a fin de poder darle respuesta a todos los sectores y no marginar a ninguno".



Otro de los aspectos destacados en el estudio, es que el aislamiento obligatorio expuso aún más a las mujeres frente sus agresores: alrededor de 108.000 personas afirman o conocen a alguien que haya sufrido violencia de género durante la cuarentena. Esto se condice con el aumento en CABA, de hasta un 25%, de denuncias por violencia de género en el Ministerio Público Fiscal desde que comenzó la cuarentena.



Por otra parte, el 40% de los porteños estima que la prioridad debe ser la salud. Sin embargo, en el sur de la Ciudad hay un dato alarmante: el 36% (más de 1 de cada 3 personas) estima que la prioridad debe ser cuidar y mantener los precios de los alimentos y productos esenciales.



En el centro y norte de la Ciudad, solo un 14% y 22%, creen que esta debería ser la principal prioridad en el distrito. Este es un dato que indica las dificultades sociales preexistentes en esa zona, agravadas por la pandemia y que dificultarían el cumplimiento efectivo de la cuarentena en toda la Ciudad.



El índice de calidad de vida durante la crisis del Covid-19, fue elaborado por un equipo multidisciplinario de profesionales que forman parte del Observatorio Gente en Movimiento.



Este centro de estudios tiene como fin evaluar distintas problemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, para pensar y planificar políticas públicas efectivas y con impacto real.