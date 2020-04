López Murphy: "el acuerdo con los acreedores no está lejos"

El ex ministro de Economía de Fernando de la Rúa aseguró que, de concretarse el acuerdo con los acreedores "va a ser muy favorable para el país"

El economista Ricardo López Murphy estimó este martes que el acuerdo entre la Argentina y sus acreedores "no está lejos", y aseguró que, de concretarse, "va a ser muy favorable para el país".

"El arreglo no está lejos y creo que va a ser muy favorable para la Argentina. Es algo factible, pero eso no quiere decir que el país lo logre. Es que el acuerdo será posible si hay flexibilidad en las negociaciones", sostuvo el ex ministro de Economía.

En declaraciones a radio Rivadavia, López Murphy resaltó: "si si llegan a un acuerdo, es una buenísima noticia, porque va a implicar un ahorro significativo de pagos. Y eso significa despejar los vencimientos que hay".

"Lo que está en debate no es una deuda grande. Estamos discutiendo por 65 mil millones de dólares. Por eso aspiro a que esta cuestión se resuelva favorablemente. Creo que le conviene enormemente a la Argentina, por las dificultades que tiene el país", enfatizó.

Si bien dijo que la Argentina "no puede hacer una propuesta que luzca viable", confió en que las negociaciones que el Gobierno encaró con los bonistas prosperen, y se evite, así, el default.

Por otra parte, López Murphy advirtió que la pandemia "ha generado un shock tremendo a escala mundial. Y en economías que venían con problemas muy serios, como la argentina, se requiere un planteo distinto, para conocer de dónde vienen las razones de nuestro fracaso".

A su criterio, "esta crisis es un gigantesco empobrecedor. Bajó el nivel de vida de todos. Se va a poder salir con tipos de cambio más altos, buscando mercados, sin un Estado obeso".