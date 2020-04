Petroleros de Vaca Muerta aceptaron recorte salarial del 40% en abril y mayo

Otros gremios del mismo sector ya habían acordado con las cámaras empresarias una reducción para los empleados que no están prestando tareas

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa envió una carta a las cámaras empresarias Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y Cámara de Empresas de Operaciones Especiales (CEOPE) en la que aceptó una rebaja salarial del 40% para los próximos dos meses.

Esto implica que "las liquidaciones practicadas para los meses de abril y mayo, tal como se especifica en el artículo 1 inciso C, las sumas percibidas por los trabajadores no pueden ser menores al sesenta por ciento de lo liquidado en el sueldo neto correspondiente a los haberes de febrero del corriente año".



El titular del gremio, Guillermo Pereyra, señaló que los operarios de la zona recibirán sus salarios con un recorte de 40 por ciento. En la misma carta, Pereyra comunica que se les retendrá el aporte de 3% para la cuota societaria del gremio "para mantenerlo como socio activo y de acuerdo a los Estatutos que pueda seguir gozando de todos los beneficios, entre ellos el 100% de cobertura en medicamentos".



Esta carta se suma a la que acordaron los otros gremios del sector, recordó Infobae. La Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles (Fasipegybio), Pedro Milla y Mario Lavia, acordaron una rebaja de los salarios del resto de los trabajadores del gas y petróleo fuera de Vaca Muerta.



Este acuerdo establece que los trabajadores que no están yendo a los yacimientos entre el primero de abril y el 31 de mayo, recibirán el sueldo básico más una vianda no remunerativa. Este grupo de trabajadores quedarán encuadrados en el artículo 233 bis de la ley de Contrato de Trabajo que señala que son suspensiones por fuerza mayor.



En el caso de las viandas, como son importes no remunerativos, las empresas señalaron que serán liquidados por separado.



Los trabajadores esperan que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, evalúe la posibilidad de que el Gobierno lleve adelante un subsidio a la producción vía la puesta en marcha del denominado precio sostén o barril criollo, mientras el precio internacional se mantiene por el piso.