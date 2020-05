Los tres grupo de acreedores de la deuda volvieron a rechazar la oferta de canje de Guzmán

Publicaron un comunicado este lunes reiterando que el país quiere anotarle pérdidas desproporcionadas a los bonistas. Dicen que están dispuestos a negociar

El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Argentina (o sea los tres grupos de bonistas que están negociando con el Gobierno) representan colectivamente un amplio y diverso espectro de tenedores de bonos soberanos de Argentina se manifestaron a pocos días de que termine en plazo para aceptar la oferta oficial.

"Cada grupo ya ha rechazado públicamente los términos propuestos por Argentina para la reestructuración de su deuda externa. Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de canje

recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias", dicen en un comunicado conjunto publicado este lunes. "Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparados para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República", agregan.