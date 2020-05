Fondos agresivos convocaron a más acreedores para que rechacen la "confiscatoria" oferta argentina

Es un grupo de 18 fondos que están siendo asesorados por el ex abogado de Paul Singer, el "buitre" que le ganó el juicio a la Argentina en 2015

Un grupo de 18 fondos de inversión conocido como Exchange Bondholder Group volvió a reiterar que están listos para negociar con la Argentina pero dejaron abierta la puerta para que termine en un litigio ("esperemos que ninguno de ustedes tenga que llegar a eso", dijeron los abogados de este grupo a los más de 40 mil bonistas que escucharon la presentación). Afirmaron que el país lanzó una oferta "confiscatoria" e hicieron un llamado para que todos los bonistas más pequeños rechacen la oferta. "No hay razón económica para aceptar esto", reclamaron.



A través de una videoconferencia realizada este lunes y de la cual participó iProfesional, este grupo conformado por HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Pharo Management LLP, Redwood Capital Management y VR Capital entre otros, salieron a responderle a los últimos planteos del ministro de Economía que en los últimos días salió a defender la propuesta oficial y marcar que no hay margen para mejorarla. Estos acreedores son conocidos como fondos distressed y son agresivos en su política de inversión ya que compran cuando los precios de los bonos están por el piso. Son, en realidad, un escalón antes que los buitres que ya adquieren títulos cuando el país entró en default.



Este comité firmó esta mañana un comunicado conjunto con otros dos grupos rechazando formalmente el canje oficial. A través de su asesor legal, el experimentado Dennis Hranitzky (participó en la última reestructuración de Mauricio Macri para el fondo NML de Paul Singer) consignó las desventajas que trae la propuesta de Guzman desde el punto de vista de legal ya que se cambiarían muchas condiciones de los bonos en desmedro de los derechos de los tenedores.



"La oferta ha sido dictada unilateralmente y no negociada con grupos de acreedores. Argentina corre el riesgo de una ruptura completa de las relaciones con la mayoría de los principales inversores institucionales de mercados emergentes", dijeron en la presentación que contó con más de 40 mil personas inscriptas.



Los asesores legales reiteraron que los tenedores de bono que acepten la propuesta corren el riesgo de quedar atrapados porque las cláusulas de acción colectiva no se activarían, los grandes inversores no entrarían a la operación y los que tomen los nuevos títulos se quedarían con un bono iliquido, y que la cláusula del derecho sobre la oferta futura (RUFO) puede ofrecer protección limitada. "Mientras tanto, los tenedores de bonos del canje habrán renunciado a una mejor protección bajo los contratos de los bonos en 2005/10", explicó el Hranitzky.



Para estos acreedores, la emergencia de salud Covid-19 es un desafío severo y universal, y los Tenedores de bonos "están listos para proporcionar a la Argentina el alivio de liquidez a corto plazo necesario para negociar con la crisis".



"Pero tenga en cuenta que la Iniciativa de Suspensión de Deuda del G20 exige una suspensión de pagos neutrales de NPV con plazos, no una confiscación de 3 años. La Argentina está intentando reestructurar los Bonos que vencen en 2033 y 2038. Para una crisis como la de hoy, Argentina debería discutir los flujos que vencen en el corto plazo plazo, no en una década", reclamaron.



Y afirman que "Argentina está confiscando los intereses devengados y que actualmente los inversores reclaman que se paguen completamente. La oferta apunta a ahorros desproporcionados que parecen exceder incluso lo que se contemplaría bajo el FMI", plantea este comité.



The Exchange Bondholder Group posee casi u$s4 mil millones en bonos del canje 2005/2010, básicamente los Par y Discount. Esto es más del 15% del intercambio pendiente de $ 23.500 millones cautiverio. Los bonos de intercambio comprenden alrededor del 35% de los bonos en circulación de Argentina stock de bonos de derecho extranjero



"Estamos estrechamente alineados con otros grupos de tenedores de bonos de Argentina, y bienvenida la coordinación con otros titulares. La oferta de canje propuesta es financieramente punitiva", explicaron. Y detallaron:



• Flujo de caja cero durante los primeros 3 años, flujos de caja mínimos hasta 2028



• Sin compensación por intereses devengados



• Finalización de flujos de caja fluidos y de larga data



• No hay compensación adecuada por los Bonos de Canje



"La Argentina ha usado el término buitres en el pasado, en este caso no tiene sentido porque nosotros participamos de otros canjes en el pasado. Somos tenedores de deuda del país desde hace mucho tiempo. Estamos pidiendo que Argentina negocie de buena fe. Ojalá que el gobierno pueda recuperarse de la recesión y el Covid y nosotros estaremos listos para conversar", concluyeron.